小米糉中毒3死案　檢列他字案偵辦

台灣台東賓茂部落小米糉食物中毒案釀3死慘劇，食藥署上周六（21日）在首名死者家中殘留的小米糉驗出有機磷類劇毒殺蟲劑托福松（Terbufos）。台東地署主任檢察官陳妍萩周日（22日）表示，此案已列為「他字案」（即檢方認定被告有犯罪嫌疑，但未有明確證據支持，故先以他字案開始偵查）偵辦，並加派1位檢察官。

由於小米糉驗出托福松，加上家屬曾向檢警表示「小米是別人送的」，使得小米糉食物中毒案的「人為因素」增高。台東地檢署主任檢察官陳妍萩上周六表示，不排除任何可能性，目前以追查食材流向及脈絡為偵辦重點，由專案小組持續深入調查分析。她周日指出，已加派一位檢察官協助，相信真相很快能水落石出。

農業部台東區農業改良場副場長盧柏松指出，托福松主要用於除蟲，小米農害為鳥類；托福松非種植小米推薦用藥，即便將托福松施灑於小米田地面，也要溶化後植物才能吸收，植物吸收後含量不會如此高。受害家屬昨天無奈表示，雖然小米粉含有高濃度托福松是檢驗事實，但究竟是哪一環節所致，目前皆未查明，一切靜待調查。