暴雨來襲　水利部部署江南華南防洪

水利部發出汛情通報，指周日至周三（22至25日）江南東部和南部、華南東部和南部預計有大到暴雨，浙江、福建、廣東、海南、江西等地部分中小河流可能發生超警洪水。水利部向浙江、福建、廣東、海南、四川及新疆等6省（自治區）發出「一省一單」靶向預警，提醒做好強降雨防範應對工作。

汛情通報顯示，受冷空氣和季風槽共同影響，預計江南東部和南部、華南東部和南部等地將有大到暴雨，其中福建東南部沿海、廣東中部和東部沿海、海南南部等地部分地區將有大暴雨。浙江椒江、甌江，福建閩江、九龍江，廣東韓江、東江，海南南渡江、昌化江、萬泉河，江西贛江上游等將明顯漲水，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。

水利部周日召開防汛會商會議，分析研判江南、華南等地雨情、汛情形勢，部署強降雨洪水防禦工作。水利部要求浙江、福建、江西、廣東、廣西、海南等地水利部門及相關流域管理機構加強監測預警，強化中小河流洪水及山洪災害防禦，確保水庫及在建工程安全度汛，並做好城市內澇防禦。

中小河流洪水防禦重點關注影響縣城、鄉鎮（街道）、人口聚集社區的中小河流，加強堤防巡查防守。山洪災害防禦重點在於野外施工工區（工棚）、旅遊景區、農家樂、民宿等山洪風險點位及區域，確保群眾生命安全。在建工程安全度汛則落實安全措施，確保施工人員及在建工程安全。城市內澇防禦需保障城市骨幹排水通道暢通，在低窪處預置排澇設施，並及時撤離低窪地區、地下空間人員。