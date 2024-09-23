中醫師涉以針灸為名猥褻女病人　警方立案偵查

內媒周日（22日）報道，來自浙江杭州的王女士反映稱，上月13日至9月4日，經家人介紹，到杭州方回春堂下沙門診部接受中醫師吳某某的針灸治療。治療過程中，吳某某多次實施不當行為。她認為對方的行為已嚴重損害其身心健康，本月4日向杭州金沙湖派出所報警，警方翌日立案。

王女士表示，此前吳某某稱其病情嚴重，需要每日治療，13天治療共計花費8533.21元人民幣（約9,428港元）。在診療過程中，吳某某逐漸實施了一些超出正常診療範疇的行為。王女士起初並未懷疑吳某某的行為。「當時以為這些是治療的一部分，加上醫生強調病情嚴重，出於信任我並沒有立即懷疑」。

本月4日最後一次治療時，吳某某的操作讓王女士感到極度不適。回家後，王女士與其他中醫師溝通得知，吳某某的診療行為遠超出正常的醫療範疇，涉嫌猥褻。她隨即報警。王女士稱，在未徵得她同意下，方回春堂私自聯繫其家屬，以「還沒結婚，以後會有影響」為由，希望通過家屬對她施加壓力。

方回春堂官網顯示，吳某某為下沙館中醫針灸科主任中醫師。其從醫數十載，曾在首屆杭州中醫大比武中獲第3名、區第1名，擅長運用古方治療內、婦科雜病，尤其對頸肩腰腿痛等各種疼痛的治療療效突出。目前方回春堂官網已刪除吳某某的個人簡介。內媒記者曾致電方回春堂下沙門診部，工作人員稱不接待新聞媒體，相關問題無法回答。