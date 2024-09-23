逾三成人網購　曾遇到同時間買同一商品不同價

不少人網購時曾遇到同時間買同一商品不同價的問題。

四川省保護消費者權益委員會近日發布《網絡消費者知情權保護調查報告》（以下簡稱《報告》），指出網絡消費者知情權保護方面存在的多個問題，其中有35.79%受訪者，曾遇到「同一時間不同用戶在同一商家購買相同商品或服務的價格不同」的問題。

《報告》指出，在網絡消費者知情權保護方面主要存在以下4類問題。第一，虛假宣傳普遍，刷單炒信突出。商品服務信息真實性與價格透明度不足，網絡消費消費者知情權的保護面臨嚴峻挑戰。31%的受訪者遇到過「圖文展示虛假宣傳」，超過五成的受訪者反映，在購物過程中遭遇了「圖片款型與標價不符」以及「產品功能被虛構或誇大」的問題。

第二，大數據殺熟頻發，低價誘導反覆收費。消費者面臨一系列與價格透明度及公平性相關的問題，其中較顯著的是「大數據殺熟」現象。49.28%的受訪者「在多次購買同一商品或服務後，價格逐漸上漲」；45.1%的受訪者在「取消或延遲購買後，再次查看時商品價格發生變化」；35.79%人遇到同時不同用戶向同一商家購買相同商品價格卻不同」。

第三，用戶協議不透明，個人信息保護關注度高。用戶協議、個人信息保護的不規範，使消費者隨時可能面臨難以預知的風險和損失。第四，自動續費未顯著提醒，自動跳轉第三方網頁告知不足。四川省消委會建議，應完善法律法規與行業標準，加大政府監管與執法力度，優化維權流程與機制，強化平台責任與自律，提升商家誠信經營意識和加強消費者權益教育與保護。