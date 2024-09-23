台南開發案容積率增220%　賴清德遭告發涉圖利

台灣媒體人毛嘉慶、國民黨前文傳會副主委練鴻慶，周一（23日）到台北地檢署告發總統賴清德、國土管理署長吳欣修涉犯圖利，認為他們分別擔任台南市長、台南市都發局長期間，違法創設容積獎勵，讓台南市中西區大面積開發案的容積率，從180%上升至400%，要求檢察官以偵辦前台北市長、民眾黨主席柯文哲的標準，來檢驗賴、吳二人。

練鴻慶表示，根據監察院對京華城的糾正案，直轄市政府並沒創設容積獎勵的權力，如沒法源創設即是圖利罪，見解影響台北地檢署偵辦柯文哲涉犯圖利罪嫌。他質疑，2012年賴清德也在台南創設容積獎勵，包含6年內申請建照最高給予三成容積獎勵。他強調，告發不一定是認為賴、吳二人有罪，而是希望檢方以相同標準來檢驗兩案。毛嘉慶質疑，如柯文哲自創京華城200%容積率被稱為明知違法，那台北地方法院和監察院如何看待賴、吳二人創設上述容積率。

另外，賴清德和衞福部長邱泰源原定周日（22日）晚，出席基層醫療協會舉辦的聯誼晚宴，但邱泰源上周六（21日）公開爆料稱賴曾致電罵環境部長彭啟明，沒有給醫院足夠的資源推動淨零減碳，遭外界質疑內閣團隊「網內互打」。台總統府周日臨時以「另有要公」為由取消行程，邱泰源原本也不出席，但最後仍現身90度鞠躬，為自己用詞不當向彭啟明道歉。