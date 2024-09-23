石破茂倡探討修法　允射擊應對華侵犯日領空

日本自民黨總裁選舉周五（27日）投票，目前由黨前幹事長石破茂、經濟安全保障擔當相高市早苗、前環境相小泉進次郎領先。候選人周日（22日）在電視節目討論涉華問題，其中石破茂認為應探討修法，一旦中國軍機侵犯日本領空，讓自衞隊得以通過使用武器遏制對方的抵抗，即可進行「危害射擊」。

官房長官林芳正周日上午宣布中止選舉活動，專注應對石川縣能登半島的雨災，令今次電視台討論會只有8人參加。針對解放軍軍機上月進入九州附近日本領空長達2分鐘，石破茂指出目前是屬於警察權，除非是正當防衞或緊急避難狀況，否則沒法射擊回應，中方也很清楚這一點，因此發揮不了威懾力。高市早苗也提到修法的必要性。

關於中國的海洋活動，小泉進次郎稱與美國等合作加強警戒監視活動不可或缺，前經濟安保相小林鷹之認為要進行有利提升日本海洋保安能力的投資，前官房長官加藤勝信則強調要維持基於法治的海洋秩序。外相上川陽子另表示，將要求充分確保在華日僑的安全，幹事長茂木敏充認為必須增加相關預算，數字相河野太郎則呼籲與歐美合作讓中方履行說明責任。