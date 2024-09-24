農村大齡青年婚戀難　多地出招辦相親活動

內地農村頻繁反映大齡青年婚戀難的問題，多地政府更紛紛出招解決。其中江西省宜春市銅鼓縣多部門推出措施，強調要提升青年婚戀能力，包括推動農村就業困難群眾就業，建立和開展「紅娘」大數據，結合婚戀相親交友活動，打造集體婚禮、相親交友和組團參與志願活動等項目。

內媒周一（23日）報道，雲南曲靖市富源縣表示，農村大齡青年婚戀難成為愈來愈突出的社會問題，數十個大齡難青年找不到配偶成為普遍現象。他們不能按部就班組建家庭，逐漸被現實社會邊緣化。富源縣民政局分析，人口性別比例失衡是產生問題的根本原因。根據統計數據，1980年至2010年內地出生人口男性比女性多約3,600萬，即1980年以後出生的男性將有10%至15%難以婚配。

富源縣民政局表示，城鄉差距是導致此問題的直接原因，農村青年普遍存在收入和文化水平、生產生活技能低得等現狀，尤其在偏遠和貧困落後的地方更為突出。而高價彩禮也是加劇上述問題的重要成因，令一般農村家庭望婚興嘆。另福建漳平市人社部門則引導農村大齡青年參加政府組織的職業技能培訓，提升職業競爭力，重點引導參加製茶、評茶、電工、焊工和食用菌栽培等方面的職能培訓，提高他們的經濟收入。