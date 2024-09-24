捷運副站長暈倒後身亡　員工怨車站無保安巡邏

台灣台中捷運公司一名男副站長日前在扶手電梯上暈倒，後被其他乘客發現，送院搶救後不治。員工周日（22日）控訴，台中捷運今年5月發生隨機傷人案後，車站保安被調往車廂執勤，車站淪空城，才間接導致男副站長錯失黃金救援時間。中捷董事長顏邦傑周日（22日）表示，將逐步增加車站服務人力。

許姓男副站長本月11日自捷運四維國小站搭車前往工作地點，在扶手電梯上暈倒。有中捷員工爆料，死者暈倒在地長達3分鐘後才被其他旅客發現，通知該站的站務人員協助。許男暈倒的地方因角度問題無人發現，期間有列車進站，落車的乘客並無搭乘扶手電梯或走樓梯。

員工認為，中捷沿線車站均設有保安，平常晚上9時是保安巡邏時間，但中捷日前發生斬人事件後，車站保安被調往車廂內。中捷公司表示，公司對事件深表遺憾，將全力協助家屬處理後事，並依相關規定從優撫恤，除勞工保險應有給付外，公司也提供員工喪葬補助及撫恤費用。民進黨籍台中市議員陳俞融則呼籲台中市政府應立即全面檢討人力配置，車廂和站內都應有隨車人員與保安，可隨時通報才不會造成訊息中斷。