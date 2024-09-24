漁民捕獲稀有活體龍宮貝　博物館促放生遭拒

台灣宜蘭縣一名林姓漁民近日捕撈稀有活體龍宮翁戎螺（俗稱龍宮貝），台灣博物館盼望野生物種回歸自然。惟林姓漁民周一（23日）表示，龍宮貝有價值，只要價格合理他就賣，不可能讓龍宮貝回歸自然。

台灣博物館發文稱，不同物種各有適合的環境，建議漁民不要私藏，遵循不捕殺、不干擾與不破壞原則等，讓牠們回歸自然。館方介紹，龍宮貝是目前最大翁戎螺科物種，主要棲息於西太平洋深海，台灣多紀錄於東北角，外形與宮殿相似，特徵為殼口有細長裂縫，長達貝殼邊緣一半，被認為是相當古老的形態特徵，對貝類演化歷史研究具重要意義，整個家族可追溯到寒武紀就已出現在地球上。

林姓漁民表示，之前也捕獲過龍宮貝，賣得6萬元新台幣（約1.5萬港元）。他於上周六（21日）在距龜山島約1小時航程的海面上捕魚時捕撈到活體龍宮貝，此次的龍宮貝較先前發現的大，闊約20厘米、高約15厘米，目前已在網上發售。林男強調，自己出海捕撈每次要用6至7小時，還有不少油錢等成本，若是捕到綠蠵龜等保育類動物會放生，但龍宮貝有價值且非保育類，則不可能放生。