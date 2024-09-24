甘肅前參事遭開除黨籍　雲南前副省長被捕

甘肅省紀檢監察網周日（22日）通報，甘肅省人民政府前參事王歡祥因嚴重違紀違法問題，被給予開除黨籍處分。他涉在任省屬國企「一把手」期間，將企業作為「獨立王國」、「私人領地」，嚴重危害企業政治生態和經濟利益。最高人民檢察院周一（23日）通報，雲南省政府前黨組成員、副省長張祖林涉嫌受賄一案，移送檢察機關審查起訴，最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定。

調查指，王歡祥私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看，處心積慮轉移隱匿違紀違法所得，串供、偽造證據；違規購置辦公場所，收受可能影響公正執行公務的禮金，違規接受宴請及旅遊活動安排，長期超標準佔用辦公用房，超標準使用豪華車輛；利用職權違規為他人牟取人事利益；違規經商辦企業，利用土地徵收補償牟取利益，擁有非上市公司股份，利用職權由單位報銷個人應當支付的費用；違規決策實施重大項目，造成國有投資產生重大風險。他又私設「小金庫」；利用職權大肆侵吞巨額公款，涉嫌貪污犯罪；不惜挪用公款，幫助他人從事營利活動，數額特別巨大；靠企吃企，大搞權錢交易，非法收受巨額賄賂。

張祖林本月中亦被開除黨籍，指他長期政商勾連，大搞利益交換，私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊、音像製品，拉幫結派，搞迷信活動；違規接受宴請和旅遊活動安排，在職工錄用、職務晉升等方面為他人謀取利益；違規收受禮品禮金，搞權色、錢色交易；違規干預和插手司法活動，利用職務便利為他人在房地產開發、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物等。