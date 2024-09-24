華指深圳日童遇襲亡是孤立個案　日促管控反日貼文

中國外交部副部長孫衞東周一（23日）在北京與到訪的日本外務副大臣柘植芳文會面。針對廣東省深圳日本人學校男童遇襲身亡一事，孫衞東強調這是一宗孤立的個案。日方要求徹底管控中國社交平台上「毫無根據、性質惡劣」的反日貼文，防止類似事件再次發生。

中國外交部發布消息，孫衞東在會上對深圳日本人學校男童遇襲身亡表示遺憾和痛惜，向男童家屬表示慰問。他強調，中國是法治國家，一直並將繼續採取有效措施，保障所有在華外國公民的安全。日媒報道，柘植芳文會上要求中方採取具體措施保障在華日僑安全，同時查清包括作案動機在內的真相並明確交代。他又表示，中日政府應採取具體對策，例如日本駐外公館與設有日本人學校的中國各地警方交換資訊、根據學生上下課方式採取安全對策、以及強化在緊急情況發生之際的初期應對合作。

另就近期日方在美日印澳「四方安全對話」（Quad）領導人會議、日美領導人會晤期間涉華消極動向，孫衞東表示嚴重關切，要求日方在台灣、涉海等問題上謹言慎行，把一個中國原則體現在實際政策和具體行動上，停止在南海問題上對中方指手畫腳，不得做南海的攪局者和肇事方。他重申中方反對福島核污水排海的一貫立場，敦促日方全面完整準確落實中日雙邊共識，確保對核污水的長期國際監測和中方獨立取樣監測得以有效實施。