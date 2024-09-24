法院拍賣一瓶汽水惹議　被執行人：已無財產

江蘇省鹽城市大豐區人民法院周日（22日）在拍賣平台上預告了一場拍賣，拍賣物品為一瓶雪碧汽水，起拍價4.2元（人民幣，下同， 約4.7港元），市場價6元（約6.7港元），拍賣資訊特別備註只能自行前往取貨，不支持郵寄。不少網民驚訝，法院拍賣竟有這樣低價的商品。

內媒通過檢索相關執行訊息，發現該瓶雪碧汽水的持有者之一為江蘇某生物科技公司和某海洋食品公司法人，兩間企業註冊資本分別為500萬元（約560萬港元）和172.5萬美元（約1,242萬港元），合計註冊資本逾1,000萬元（約1,120萬港元）。周日被執行人之一陳先生回應稱，目前企業已破產，自己已沒有更多可供執行的財產。對於未來，陳先生仍希望能夠努力改變。

在鹽城市大豐區人民法院的以往拍賣紀錄中，也曾成功拍賣出4.08元（約4.6港元）的過期玻璃水、5元（約5.6港元）的體重秤、7元（約7.8港元）的洗菜盆等物品。報道指，該法院不放過每件小額的拍賣品，成功為相關案件中受到損失的申請執行人挽回了部分損失。