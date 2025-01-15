捷克酒店經理持未成年性影像　台法院裁定解除境管

台灣嘉義某酒店捷克籍總經理去年從美國洛杉磯機場入境時，遭美國執法人員發現手機內持有多個未成年性影像檔案，隨即被遣返台灣。台媒周一（13日）報道，嘉義地方法院認為涉案男子親屬都在捷克，有團聚情感需求，以9萬元新台幣（約2.1萬港元）交保可代替限制出境、出海處分，裁定解除境管。

案情指，涉案捷克男子2023年7月到嘉義某酒店任職總經理，涉嫌在2023年1月27日至去年5月14日間，在不明地點及不明方式自行拍攝，以及以通訊軟件接收不明網友傳送的未成年少女性影像檔案，存放在手機內。去年5月14日，男子搭機自台灣要入境美國洛杉磯時，被美方留置調查，5月17日將他遣返回台。台灣刑事警察局其後接手調查，並持搜索票至男子住處搜索，認為手機內持有的少女性影像，無證據顯示拍攝地點在台灣、也無證據是台灣籍，檢方去年10月偵查終結，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

男子日前委任律師聲請解除境管，理由為無前科，任職期間誠實納稅，偵查期間均遵守開庭日期到場，無逃亡之虞。嘉義地方法院表示，男子涉及罪嫌為最重本刑為1年以下有期徒刑、拘役或科或併科罰金，考量他確有團聚的情感需要，限制出境、出海對其人身自由干預強度實屬非輕，綜合考量，認為捷克男提出交保金9萬元，應可確保進行審理或執行，並以此方式替代限制出境、出海處分，因此裁定准予解除限制出境、出海。