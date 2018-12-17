世界視線：槍下亡魂創新高　美國亂象無絕期

美國槍械氾濫導致死傷枕藉，情況已到了不得不正視的地步。美國疾病控制及預防中心（CDC）最新統計數據顯示，去年全國死於槍擊的人數接近四萬人，創近四十年來新高，平均每天有超過一百人成為槍下亡魂。



根據上述機構數字，一七年共有三萬九千多人死於槍下，不僅遠高於九九年的二萬八千多人，以每十萬人口死於槍械暴力事件的比例計算，亦從九九年的十點三人上升到去年的十二人。



人們可以看到，槍擊血案無日無之，已成為美國社會安全的痼疾。今年二月佛羅里達州高中爆發嚴重槍擊案，造成十七名師生死亡，儘管慘劇令舉國震驚，多項民調顯示大多數民眾贊同更嚴厲的槍械管制，受害高中的學生更自發走到台前，組織集會遊行，響應者數以百萬計，惟這一切並未能讓國家走出槍械暴力的怪圈，總統特朗普僅宣布限制出售「撞火槍托」（一種在不變更槍械內部構造的情況下，將半自動武器改裝成連發的裝置），但仍無法阻止槍擊血案發生，部分行兇者事後被揭發有暴力前科或心理問題，凸顯當局在合法持槍者的背景調查方面，存在諸多漏洞。



事實上，特朗普在解決槍械暴力的取態，跟擁槍組織全國步槍協會（NRA）若合符節。他曾建議為教師配槍，說穿了就是NRA一向主張的「壞人槍殺好人，好人應擁有槍械先發制人」的論調。此外，特朗普自參選總統以來，就一直以憲法第二修正案的守護者身份自居，除了保障NRA的既得利益，討好保守白人選民的用意亦是路人皆見。



然而CDC今次調查的結果，卻是對NRA等人一次重大拷問：槍械暴力固然有愈演愈烈之勢，但當中持槍自殺的人數其實佔整體死亡人數近六成。擁槍派的「先發制人」論根本無助解決問題，更重要的是，持槍自殺者多為白人男性，套用保守派回應最高法院大法官卡瓦諾被指性侵的話，「誰能確保自己的父親、兒子不被冤枉」？白人保守選民難保有朝一日親友不會枉死槍下，或許是推動槍管改革的最大助力。