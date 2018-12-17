功夫茶：當街搶錢不知醜　香港墮落無盡頭

國之將亡，必出妖孽。香港適逢末世，乜嘢亂七八糟、匪夷所思嘅怪象都會發生，日前深水埗上演無數人爭奪天降橫財一幕，為咗幾張紅衫魚就可以「群狗爭骨」甚至大打出手，醜態百出，呢啲咪就係人性墮落、社會淪落嘅標誌囉。



冇親身喺現場見證嘅，都會喺電視上睇到呢一幕，成大疊紅衫魚從大廈天台飄落，吸引大批途人你爭我奪，有人爬上港鐵站上蓋，有人冒險擒出窗執，有人除低頂帽作花間撲蝶狀，要幾瘋狂有幾瘋狂，要幾醜陋有幾醜陋。最可笑嘅係，嗰位自稱「幣少爺」嘅「財神」慌死錦衣夜行咁，尋日揸架跑車高調重返現場出巡，唔少人好似螞蟻摟蜜糖咁，紛紛伸出「希望之手」，唔知嘅仲以為去到第三世界鄉下地方添。



無事獻殷勤，非奸即盜，到底係有人做虛擬貨幣生意博宣傳，抑或享受做「十五分鐘名人」嘅虛榮感，仲要警方查過至知，但可以肯定嘅係，撒錢同搶錢都係犯法，分分鐘橫財未到手，監都有得坐。大家有眼見，一疊紅衫魚十足十照妖鏡咁，映照出部分香港人嘅底線其實即係無底線，難為啲人仲恥笑強國人，奶粉藥物搶一餐，食鹽搶一餐，連貨車倒瀉豉油都搶一大餐，點不知自己轉個頭咪又係為幾百銀𢱑爛塊面，好心烏鴉就咪笑豬黑喇。



內地人長期食唔飽着唔暖，哄搶基因就話深入骨髓啫，香港人之前歎慣威慣，家陣居然淪落至此，想唔認醜陋的中國人都唔得喇。功夫茶敢輸賭，莫講話花哩碌嘅銀紙引發哄搶，下次有人派陰司紙照樣爭崩頭。阿媽教落「執輸行頭慘過敗家」，有免費嘢唔「袋住先」，仲好意思認係香港人？更何況重陽清明可以慳番筆，咁嘅「着數」去邊度搵吖。



或者有人會話，年前解款車跌錢，多人貪心拾金被判囚，好應該吸取教訓。嗱，有專家就講得啱嘞，市民不顧後果搶錢，除咗貪婪，亦係出於一種末世心態。咁又係吖，怪事處處有，香港特別多，行行吓有大樹倒塌砸死人，行行吓又有大型招牌砸到人，行行吓更隨時畀斜路溜前嘅保母車撞死，「粗心大意嘅司機，令我唔可以趕到嚟呢間咖啡室」，絕對唔係歌詞咁簡單，今日唔知聽日事，自然今朝有酒今朝醉，着數今日唔舔，聽日後悔。



清朝末年有人寫《二十年目睹之怪現狀》，數盡末世心態。啱啱香港回歸超過二十年，一樣嘅是非顛倒，黑白混淆，一樣嘅以醜為美，以辱為榮，咁就難怪「愛國愛港一仆一碌，反中亂港招財進福」成為香港主旋律喇！