正論：東亞病夫不堪提　掃毒永遠在路上

一百八十年前，湖廣總督林則徐上書道光皇帝，痛陳鴉片之禍，請求治亂世用重典，否則「十年之後，不惟無可籌之餉，亦無可用之兵」，轟轟烈烈的虎門銷煙因此展開，寫下中國近代史濃彩重墨的一頁。今時今日，神州毒禍重燃，黑惡勢力猖狂，沉淪毒海的中國人不計其數，當局的掃黑除惡專項鬥爭稍有鬆懈，歷史悲劇隨時可能重演。



當年清政府腐敗無能，在鴉片戰爭中一敗塗地，喪權辱國，虎門銷煙功敗垂成，毒品長驅直入，中國人從此淪為東亞病夫，香港被迫離開祖國懷抱，也為大清盛世敲響了喪鐘。事實上，英夷管治下的香港一方面標榜廉潔法治，一方面大搞官黑勾結，為黑惡勢力滋生繁衍提供肥沃的土壤，九龍寨城淪為黃賭毒樂園，就是冰山一角。雖然九龍寨城於香港回歸之前被夷平，由綠草如茵的公園取而代之，可惜黑惡勢力非但未因此根除，反而乘着內地改革開放的東風，搖身一變以「港商」身份，成為「投資」內地的先行者，在「先富起來的一群人」之中，除了貪官污吏，更有黑幫毒販。鄧小平當年預言「打開窗戶，蚊子、蒼蠅也會飛進來」，早已一語成讖。尤其是作為改革開放排頭兵的廣東與深圳，更因為同香港近水樓台，成為香港黑幫進入內地的橋頭堡大本營，流毒至今，成尾大不掉之勢。



中央今年初發起掃黑除惡專項行動，正是撥亂反正之舉，老百姓拍手稱快，而國務委員兼公安部部長趙克志南下深圳督師也是有的放矢，警告一河之隔香港黑幫的意味濃厚。經過大半年的打擊治理，內地及澳門的黑惡勢力一時收斂，惟有「一國兩制」下的香港山高皇帝遠，有如化外之地，黑幫繼續猖獗，毒販橫行無忌，泰國大毒梟、人稱「上海仔」的黑幫和勝和前坐館郭永鴻更獲當局暗助潛逃海外，遙控指揮跨國販毒行動，對東南亞、香港、內地及其他地區構成嚴重威脅，說上海仔集團是為禍全球的治安大毒瘤，一點都不為過。



在過去大半年內，執法部門共破獲三十四宗涉及和勝和的毒品案，泰國清萊當局亦在短短一個多月破獲四宗特大毒品案，其中三宗與上海仔集團有關，包括上周五的一次執法行動，檢獲來自緬甸的三百公斤冰毒及七十公斤海洛英，總市值約兩億港元，毒品數量之多、案值之大令人咋舌。這既顯示國際合作打擊毒品成績顯著，同時也反襯販毒集團十分猖狂。宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王，泰國當局欲洗脫「毒品中轉站」及「加工廠」之惡名，不能不嚴陣以待，相信類似的執法行動將陸續有來。



這是地球村時代，東南亞毒品氾濫問題，與香港及內地密切相關。東南亞金三角是全球一大毒品來源地，早已臭名昭著，販毒集團輸出毒品主要有海陸兩條路，一條由緬甸經泰國、柬埔寨、老撾、越南，進入內地雲南、廣西境內，輾轉運到香港，再散貨至日本、南韓等地；一條循水路，由海南島進入香港及內地。鑑於內地及東南亞當局重錘嚴打，近期毒品市場供應短缺，價格暴漲，利令智昏的上海仔集團亦加緊販毒，變本加厲。打蛇七寸，斬草除根，可以斷言，上海仔一日未伏法，販毒集團一日未被徹底打散，毒品問題只會沒完沒了。



歸根究柢，上海仔公然作惡，橫行無忌，除了擁有英國護照方便全球流竄，以及東南亞地區的軍警充當保護傘，更因為得到香港警方及律政司的大力庇護。上海仔身負洗黑錢、勒索等多項罪名，但律政司遲遲不檢控，縱虎遺患，而警方高層更為其通風報信，令其在大禍臨頭之前遠走他方。從退休警司王福林不避嫌疑，充當上海仔的「馬仔」；到上海仔年初嫁女，有警方高層親往致賀並坐在主家席，在在證明官黑勾結、警匪閉門一家親是不爭的事實，上海仔惡貫滿盈、聲名狼藉卻至今逍遙法外，豈是無因。



凡是老鼠猖獗的地方，肯定有病貓、懶貓；凡是黑幫橫行的地方，肯定有官方保護傘。君不見，東莞一度有「中國性都」之謂，「十萬小姐赴嶺南，百萬嫖客下東莞」何其壯觀，就是因為曾長期主政東莞的廣東省前省委副書記劉志庚等官員幕後包庇黃賭毒，最近中紀委國家監察委督辦湖南公安廳前副廳長涉黑案，亦再次證明除惡須先破保護傘。與此形成鮮明對照的是，港府雖然年年舉辦雷霆行動，惟次次行禮如儀，只捉些「魚毛」充數，幕後保護傘完好如初，黑幫組織毫髮未損，今年的雷霆行動又是短短三個月就草草收兵，與內地要求持續深入堪稱差天共地。中央一再強調「掃黑除惡全國一盤棋」，但政令過不了羅湖關，港府陽奉陰違，以「兩制」對抗「一國」，致使香港淪為藏污納垢之地。



最諷刺的是，當年英國殖民者為了騙取中國白銀，不惜輸出鴉片坑害中國人，將中國人變成東亞病夫；如今黑幫取代殖民者的角色，中國人坑害中國人，龍的傳人又有淪為東亞病夫之虞。官方數據顯示，光是內地，吸毒者不下數百萬之眾，實際情況只會更為嚴峻，從演藝明星到中小學生一再捲入吸毒案，足證毒品之禍無遠弗屆，於今尤烈。少年強則國強，少年弱則國弱，少年病則國病，坐視年輕一代沉淪毒海，中國的未來會如何不問可知。



殺頭的生意有人做，掃毒永遠在路上。事關社會長治久安，事關中國明天，既然中央以刮骨療毒、壯士斷臂的決心反腐敗，也應該以同樣的魄力掃毒品，非如此，國家領導人念茲在茲的「中華民族偉大復興」將是不可能完成的任務，「中國夢」也會淪為南柯一夢。