神州觀察：八天建成脫貧屋　瞞上欺下豆腐渣

改善農村貧困民眾住房條件，是國家推進脫貧攻堅的重要舉措之一，也是一項惠民利民的德政，惟有基層官員卻敷衍應付，為了欺騙上級，竟然八天建成「脫貧房」，不僅勞民傷財，更成為豆腐渣房。



中紀委網站最近披露，貴州省黔西縣中坪鎮順河村金某一家因家庭困難、住房不安全被納入精準脫貧戶。但金自己沒有能力改造危房，村主任杜正國既沒有主動幫助解決問題，也沒有及時向上級匯報，直到黔西縣最近迎接國家扶貧檢查評估，杜才急急叫來泥水匠，從選址到修建再到完工，僅用八天時間就建起了「脫貧房」，結果鬆軟的土地地基沒有挖到位，空心磚砌的主體牆一擊就是一個窟窿，新蓋的房子還沒住上人就成了危房，杜正國因此遭到警告處分。



上述扶貧豆腐渣工程並非只有貴州，四川達州市宣漢縣早前就被揭發，當地部分行政村耗費大量國家扶貧資金建設的異地扶貧搬遷安置房，雖然已經基本建成，卻因為無法解決部分村民就業、生產及生活保障等問題，導致安置房無人居住、大量空置，且陸續出現漏水等質量問題。



近年來，扶貧領域的形式主義表現各異，而不顧民眾利益、只顧應付上級這種濫竽充數的現象不斷，同樣是為了迎接檢查，有的地方給山坡刷綠漆披綠網，有的地方在村道邊築起遮醜牆，有的地方把甲地的羊趕到乙地、把乙地的牛趕到甲地，精準扶貧變成「精準填表」；買新衣、刷牆只為「好看」，扶貧的目的不是幫助貧困戶，而是扶貧給人看、給上級部門看，最終把扶貧變成媚上、瞞上。



本該腳踏實地狠抓落實的工作，變成了一場雞飛狗跳臨急抱佛腳的鬧劇，折射出的是懶政惰政和政績飢渴，歸根究柢還是官僚主義、形式主義作怪。



扶貧攻堅被中央列入中華民族偉大復興的重大議事日程，過去五年，中央財政投入扶貧專項資金高達數千億元，今年更是國務院扶貧開發領導小組確定的扶貧攻堅作風建設年，要求脫貧攻堅工作不得有半點攙假、糊弄成分。然而內地官場瞞上欺下、弄虛作假仍是常態，扶貧變成面子工程、形象工程甚至淪為劫貧濟富，不僅違背扶貧的初衷，損害基層利益，更影響中央的權威。



時光荏苒，現在距離中央提出的二○二○年全面消滅貧困人口、全面建成小康社會的宏偉目標只剩一年多時間，要徹底解決區域性貧困問題，讓貧困縣全部「摘帽」，時間逼人，任務艱巨。當局或必須集中力量解決扶貧領域的官僚主義、形式主義等突出問題，加大監督力度，強化問責，嚴厲查處扶貧造假亂象，畢竟「紙糊的燈籠」一戳就破。