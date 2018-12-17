據說今年港府的財政盈餘比去年大減。



財政盈餘大減，是否財政支出會有所影響呢？減的是盈餘，不是出現財政赤字。有盈餘的話，顯示出今年財政支出並沒有朝平衡預算的方向執行。財政不是愈少支出愈好，而是要在條件許可下擴大支出，一是把經濟發展的好處與市民共享，至少是提高中下層市民的生活條件與質素；二是用作投資，為未來進一步發展創造基礎。有錢不用，可以因為要積穀防饑，但香港已有極其龐大的財政儲備，應多用在當下和投資未來。守財奴政府並不正常，大有政治企圖的嫌疑。



財政盈餘減少反映股市、樓市在今個財政年度沒有上年那樣泡沫化的瘋狂，這本是好事，泡沫化經濟早晚要付出代價。香港現時只是稍作調整，財政還有大的盈餘，也顯示出依傍中國內地，香港經濟還有眾多利好條件。



不過，中美矛盾初顯，還有進一步惡化的可能性。國際金融因為美國破壞性的外交和軍事戰略，只會更多波動，美國的泡沫經濟也早晚會有大調整。因此，香港今後幾年面對的國際經濟環境並不理想，但仍然有中國內地強勁的經濟增長可作支撐。



在經濟周期調整下，港府不可能像殖民地政府時代，在財經政策方面順周期而行，製造更嚴重的經濟問題。相反，任何負責任的政府都會採逆周期擴大政府投資與支出來抵禦周期調整，準備下階段的擴張。香港有這麼多錢，應用在關鍵時候關鍵地方！