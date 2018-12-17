香江反中亂港集團及其喉舌，從來就是美國人干預香港事務、對華實施「和平演變」顛覆戰略的「特別行動隊」，他們的所作所為一旦受挫受壓，就會跑到美國人那裏哭訴，讓美國人「主持公道」，對華施壓，美國人當然會支持力挺他們。只是，有時候在某種形勢和事情上，老美想從北京那裏拿到更大的好處，不想讓反對派這顆老鼠屎壞了「一鍋湯」，就會暫時冷淡他們，對他們的哀號或表功「低調處理」。這些人雖然心有不滿，會背地裏嘀嘀咕咕罵幾句娘，但對主子的忠心仍會不貳。一旦事過境遷，美國要和中國開仗，大打出手了，他們就會一躍而起，幫着美國主子狂吠亂咬，大造輿論，表現出的歡喜雀躍和不打垮中國絕不罷休的戰意，是不在山姆大叔之下的。



這次特朗普政府發起中美貿易戰是一個絕好的表演機會。中興通訊事件、孟晚舟事件，他們為美國人搖旗吶喊、學着胡語罵中華，更是使出渾身解數。他們對美國人胡砌亂造的孟晚舟事件「危害了美國的國家安全」十分認同，並非常「憤慨」，他們胡說八道，極力充當「保衞美國國家安全」的「鬥士」，猛向中國潑髒水，以結美夷之歡。



當中國以其人之道還治其人之身，「正當防衞」對付美國和它的幫兇國時，這班「漢奸上腦」的東西又立刻大呼小叫的攻訐，諷刺挖苦中國是甚麼「煽動民族主義」、「最終會害人害己」，是甚麼「愚不可及」，是「正好證明了中國在危害美國的國家安全」……如此顛倒黑白、臭不要臉、心腸歹毒的屁話，他們真好意思說出來！



他們自然是很得意的，美國人大概也會對他們更加另眼看待，要反省一下自己為甚麼不能對這些忠心耿耿的漢奸上腦之人再好一些呢？