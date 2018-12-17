美國白宮國家安全顧問博爾頓日前發表非洲戰略演說，無非又是老生常談。一方面指摘中國「一帶一路」計劃是掠奪非洲，是債務陷阱，最終目標是稱霸全球；一方面警告非洲國家，凡是反對美國的都不會再獲得援助。



這正是典型的賊喊捉賊，過去誰曾經掠奪非洲，現在還在控制非洲、奴役非洲，非洲國家心知肚明，誰也騙不了誰。博爾頓聲稱今後美國援助非洲的每一塊錢，都會旨在加強「美國優先」目標，這不是已經露餡了嗎？實際上，老美壓根兒瞧不起非洲，否則特朗普不會稱之為「糞坑國家」，其援助從來都是帶有政治目的，從來都是着眼於本身利益，他們倒打一耙，反指中國掠奪和控制非洲，臉皮也未免太厚了。



大路朝天，各走一邊。美國向非洲推銷美式價值觀，那是他們的自由，從來沒有人干涉；而中國援助及投資非洲，更是正當的權利，為何美國要橫加阻撓，百般詆毀？說穿了，這無非又是紅眼症發作。中國每年向非洲國家提供的經濟援助和基建投資高達數百億美元，反觀美國一向口惠實不至，特朗普上台後更是斤斤計較，對非洲的所謂援助似有若無，相對於中國的大手筆，可謂小巫見大巫。於是乎，美國只好靠貶低中國來抬高自己，堂堂超級大國淪落到這種地步，不僅可笑，而且可悲。



捨不得花錢又想充當世界警察，老美的如意算盤無疑打得很響，但非洲人並不愚蠢，誰在幫助他們，誰在挑撥離間，他們看得一清二楚。