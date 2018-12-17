天降橫財不再是異想天開的電影情節，深水埗鬧市日前就上演如此奇景，有人從高處撒下大量「紅衫魚」百元現鈔，途人起哄搶奪，有人爬上大廈簷篷檢拾，險象環生；有十多人追打一個檢起銀紙的學生哥，人多蝦人少；有人辛苦爬上港鐵站頂執錢，卻因為傳媒和警察在場，無奈放棄。一場鬧劇折射人生百態，正如現場一名初中生所言：「好震撼！」



被指是撒錢主腦的網紅事後否認涉案，姑勿論如何，此人一夕成名，大出風頭已是不爭的事實。區區百元鈔票就令港人陷入瘋狂，即使冒着犯法的風險也要爭奪，到底是人性貪婪還是生活維艱，令人深思。人性本貪向來如此，尤其是港人信奉「執輸行頭慘過敗家」教條，小便宜擺在眼前，不搶就笨了。



選擇在深水埗撒錢也頗具象徵意義，該區是貧窮地區，住在劏房的基層不知凡幾，這些人算是社會最底層，一張紅衫魚隨時夠食幾餐，白花花的鈔票唾手可得，不瘋狂才怪，倘下次有人撒陰司紙玩大整蠱，不知就裏的窮人肯定也會照搶一餐。



香港就是一個如此奇特的社會，一方面千萬億萬富豪比比皆是，另一方面生活在貧窮線下的人口超過一百三十萬，五個香港人就有一個窮人，貧富懸殊冠絕全球發達經濟體。於是乎，有人在貧窮區份撒錢，享受如同上帝向蒼生施捨的快感。如果港府施政不是向富人傾斜，如果香港貧富差距不是如此嚴重，撒錢一幕肯定不會如此震撼。