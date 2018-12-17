香港人總認為自己受過西方文明洗禮，質素高人一等，面對「老土」的內地同胞時更有居高臨下的優越感，可惜這不過是自我感覺良好罷了。深水埗日前出現高空撒錢一幕，搶錢者爭先恐後，交通為之堵塞，簡直醜態百出。



此情此景，好比有人向野狗群中扔出一塊骨頭，引來野狗嚎叫着爭食以取樂，又彷彿遊客向池塘投下麵包，惹起錦鯉瘋狂爭奪以自娛。高空撒錢者的心態亦不例外，用金錢來測試香港人的反應如何，獲得施捨愚昧眾生的滿足感，要是有人為爭錢大打出手，那感覺就更加美妙。自視甚高的香港人，甚麼時候淪落到同爭食的野狗或錦鯉相提並論呢？若有人存心戲弄，在真鈔之中夾雜仿真陰司紙，相信也會出現你爭我奪的瘋狂一幕吧。



類似搶錢一幕並非首次發生。多年前的平安夜，有解款車遺下大綑鈔票，引起途人瘋狂爭搶，事後部分搶錢者被告上法庭，其中更有受過高等教育的工程師。經此一役，人人皆知路上拾錢不報是違法行為，可能面對法律後果，但面對天上掉下來的「餡餅」，不少人將法律、道德、做人底線拋到爪哇國，真實地演繹何謂「人為財死，鳥為食亡」。



高空撒錢變態，瘋狂搶錢貪婪，今次事件恰如一面照妖鏡：內地人有的毛病，港人一樣有；內地人不文明，港人也好不到哪裏去。