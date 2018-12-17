英國是否脫離歐洲聯盟，要脫離該如何脫，此事一直困擾着大不列顛國，甚至在燃燒着國家的剩餘生命力。若循目前方向走下去，似乎條條路都行不通，故愈來愈多聲音要求英政府應重新舉行脫歐公投，不少人估計重新投票後英國人大多不會選擇脫歐，一切問題便可迎刃而解。



站在維持制度權威性的角度，不應贊成二次公投，決定了就是決定了，莊嚴的公投不是孩子玩泥沙，豈可兒戲！但如果我是英國的領導人，仍會咬緊牙關，大膽選擇讓國民重新投一次票，目的不是為英國或歐洲的短期利益，而是為全世界的民主制度上一課。



過去幾年，本欄一直指出世界上很多民主選舉，選民經常抉擇出錯，投完票後又生悔，下次再選，仍然再錯再後悔。深層原因，就是佛家所講的末法年代眾生「我相」太重，經常活在自己世界中看問題，致使心粗眼翳，對事物常判常錯。淺層的原因，是人們作投票決策時太不認真，根本沒深思熟慮。深層問題輕易解決不了，但淺層問題，或許可以透過英國羞辱地舉行一趟二次公投，去為世界上所有選民留下一份好教材，警醒他們投票是一件嚴肅、神聖之事，切勿等閒視之。



據說，當日不少英國選民投完票後，才開始在網上搜尋器鍵入關鍵字，查看一下「脫歐」究竟是甚麼一回事。有些年輕人更直言支持脫歐不為別的，只因這個選擇夠「有型」。世界上這類選民很多，不少選特朗普當總統的美國人如是；香港人之中，很多之所以投票支持有港獨傾向的候選人也是如是，大家都是因為「有型」二字。對這類人，都可透過英國的二次公投替他們上一課。