國歌法的本地立法工作正逐步進行，有消息指政府最快於下月將條例草案提交立法會，草案將包括建議主要官員、行政會議成員、立法會議員和司法人員在進行宣誓儀式前，均須奏唱國歌。



反對派議員聲稱，在宣誓儀式前播放國歌是為了「洗腦」，聲言這是「形式主義」，是「政治上的威嚇」，是「想透過官方播放國歌的安排進行思想改造」，會令議會「人大化」。



其實，公職人員宣誓是非常重要及莊重的時刻，誓詞表明效忠中華人民共和國香港特別行政區和擁護《基本法》，在此莊嚴時刻奏唱國歌是理所當然。過去有人在立法會宣誓時「玩嘢」引起市民反感，在宣誓儀式前奏唱國歌，有助凸顯立法會是在「一國兩制」下的重要機關，相信市民會歡迎有關措施。



國歌是國家的象徵，是國家主權和尊嚴的標誌。據不完全統計，世界各國中，憲法裏包括國歌規定的有五十一個國家，其中俄羅斯、哈薩克、烏克蘭、加拿大、馬來西亞等國更制訂了專門的國歌法。



美國的國歌法是融入國旗法之中的，美國國旗法之301款國歌具體規定：在演唱國歌時，如果有國旗展現（如升旗），穿制服的軍人行軍禮，所有其他的人應面向國旗立正，右手放在心口上。如果沒有國旗展現，所有的人應面向音樂方向，所要求做的跟有國旗展現是一樣的。



若反對在宣誓儀式前播放國歌，不去參選和不擔任公職即可。既反對國歌法又要做議員，實有違最基本的政治道德。