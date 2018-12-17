美國總統特朗普上台將近兩年，給人的印象離不開口不擇言、謊話連篇、背信棄義。此外，他最愛自誇自讚，今年九月在聯合國大會發表講話，他一開口便說：「在不到兩年時間裏，我的政府所取得的成就，幾乎超過了我們國家史上任何一屆政府。」話音甫落，台下各國領導人及代表團傳來陣陣笑聲！特朗普講大話已經去到神級境界，測謊機對住佢相信都要投降，皆因佢講大話時眼尾都唔眨一下，科恩事件足以證之。



特朗普的前私人律師科恩，早前承認向聲稱與特氏有染的兩名艷星支付「掩口費」，觸犯競選財務法，並向國會作虛假陳述，科恩由是被判監三年。



科恩在判刑前曾哽咽對法官說，自己因為盲目忠於特朗普才變得軟弱。這句話可圈可點，所謂「盲目忠於特朗普」，換句話說，即係「愚忠」。科恩二○○七年起擔任特朗普的私人律師，是狂人最親密的心腹，為狂人打理法律和商業事務，他曾經誇下海口「願為特朗普擋子彈」。可惜，佢跟咗特朗普咁多年，依然未能睇出呢位波士嘅另一面：大難臨頭睬你都有味！三年牢災，惟有當交學費。



科恩被判刑後，特朗普第一時間便指科恩犯罪與自己毫無關係，更連發三條推文明言他沒有指示科恩犯法，自己冇錯，亦冇犯法，一切都係科恩嘅錯，佢係咎由自取。更令科恩難啃的，恐怕是特朗普認為科恩認罪的目的是讓他難堪，想獲得減刑以及保證家人免責。



特朗普同時表示，作為一名律師，科恩對他負有極大責任。言下之意，是自己畀咗大筆律師費，你卻幫倒忙！這是針對科恩所言「特朗普先生一再重複的謊言無法否定頑固的事實」。科恩被判刑後慘兮兮的說，一切都是特朗普指示他。老朽對此只能慨嘆，「有所為有所不為」確實不易拿捏。