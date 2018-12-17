日前在波蘭舉行的聯合國氣候變化大會，經過馬拉松式討論後，逾二百個與會國家最終就削減排放的《巴黎協定》實施細則達成共識，目標是令全球平均氣溫的升幅，限制在比工業革命前上升攝氏兩度以內。



有專家預測，按照當前各國的減排目標，全球未來氣溫升幅將達攝氏三度，受影響的不止馬爾代夫等島國，最近就有研究發現，全球暖化持續惡化，日本本世紀末將有六成沙灘消失。至於香港，假設全球氣溫上升兩度，本港海平面將上升四點七米，屆時機場將被海水淹沒。



波蘭氣候峰會訂下各國減排目標，用心固然良苦，但不同國家各懷鬼胎，能否取得成績並不樂觀。別的不說，作為全球最發達大國的美國早就退出了《巴黎協定》，更不堪的是，美國明擺着跟今次氣候變化大會對着幹，夥同沙特阿拉伯等石油出口國對大會報告的結論提出異議，拒絕用「歡迎」一詞形容報告之餘，更舉行了一場宣傳化石燃料的活動，負責官員形容這是在大會對氣候變化「危言聳聽」前「注入的一劑現實」。美國的「贈興」讓人想起特朗普對法國巴黎「黃背心」大肆抽水，聲稱民眾反對加徵燃油稅，恰好證明《巴黎協定》注定失敗。



美國逆世界潮流推銷化石燃料，說穿了還是利益驅動。美國是世界上煤炭藏量最豐富的國家，有「煤炭王國的沙特阿拉伯」之稱，目前探明的藏量佔全球超過兩成，放着如此巨大的商機，特朗普豈肯輕易放過，至於地球的命運，自然不在這位短線炒家的考慮之列。特朗普其實並不反對環保，前提是美國人發明一種「獨家」的零污染能源技術，到時山姆大叔當「救世主」的同時，又可向全球大敲竹槓，然而天下間哪有如此便宜的事？