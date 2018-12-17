深水埗街頭日前出現奇景，懷疑有人將大疊一百元鈔票從高空撒下，引發途人爭相競搶，有人爬上港鐵站頂，有人走出簷篷，有人衝出馬路，人人為錢變得瘋狂，還好沒出現人踩人或跌死跌傷的不幸事件，否則更顯香港沉淪、衰落、「嗰頭近」的末世一面。



誠然，市民面對突如其來的天降橫財，很難不心動，尤其深水埗以貧窮人口居多。市民看着漫天飛舞的銀紙，反應還雀躍過睇煙花，事關人生能遇上這種意外之財的機會率好比中六合彩頭獎般渺茫，有趣的是，有「幸運兒」被要求進行登記，做法就似中了彩金五百萬元或以上的六合彩，只不過對口單位不是馬會而是現場警員。警員多番游說或會有好市民獎作表揚，市民卻多謝夾盛惠，最終在不情不願下交出「戰利品」，還坦言後悔。整個畫面，實在不無諷刺。



孔子說：「君子愛財，取之有道。」宋代著名文學家蘇軾亦說：「苟非吾之所有，雖一毫而莫取。」在在勸人不可貪財。問題是，特區政府守財奴上身，就算庫房滿瀉，在社福政策上，仍對市民勒緊荷包，港府拒聽民意，財政預算案又只肯選擇性派錢，還要口口聲聲說要審慎理財，到頭來卻密謀將錢花在好大喜功的填海造島計劃之上。坦白說，基層市民財政捉襟見肘，執到一張百元鈔票，已等於約三個小時的最低工資收入，連執幾張，等於一日人工，貧窮人士不似港官高薪厚祿，他們只能向現實屈服。



當然，撒錢事件引發網絡洗版，更佔據紙媒顯著版面，頭版廣告索價不菲，一千張一百元才等於十萬，幕後主事人已收以小博大的宣傳效果，除笨有精，至於有冇手尾跟，則要看這個無能政府怎麼作為。