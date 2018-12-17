二○一八年即將過去，各界開始為過去一年工作埋單計數，其中旅遊業方面，今年迎來高鐵香港段、港珠澳大橋開通，財政司司長陳茂波於最新網誌提早作出總結，十月到港旅客已超過五百八十萬人次，十一月估計將進一步增加，他揚言按這勢頭來看，今年全年旅客量肯定超過六千萬人次，將打破一四年歷來最高紀錄。他其後更似專家上身，拆解訪港旅客的大趨勢，就是「一程多站」行程安排，而未來可推出更多郵輪與高鐵遊、郵輪與大橋遊等不同的配搭。



陳茂波對旅客人數勢創新高沾沾自喜，其實掩蓋不了問題的本質，就是香港旅遊配套不足，要留住旅客，還要找出問題的根源，然後以洪荒之力去解決問題。就以陳茂波提及的郵輪與大橋遊，當中啟用五年多的郵輪碼頭被炮轟冷清如「死城」，加上安排失當，這已是一個老問題，就以數月前兩班抵港郵輪旅客同時下船事件為例，每次雙船泊港都會出現人山人海、交通沒有相應配合的亂象，有外國旅客更疑因輪候多時而鼓譟，凡此種種都有損香港旅遊業形象。



至於開通近兩個月的港珠澳大橋，起初內地旅行團逼爆香港，特別是東涌一帶，並逐步蔓延至青衣等地，也許以「未見其利，先見其害」去形容亦不為過。港府對大橋開通後衍生的亂象「補鑊」，講到底最重要是旅檢大樓需要提供應有服務，除了短期臨時攤檔外，治標治本之道在於具規模商店盡快批出並開業。



香港旅遊業問題經過高山低谷，早年有針對內地旅客的踢篋及「驅蝗」、「光復」行動，因此，香港旅遊業迎來新機遇，包括高鐵香港段、港珠澳大橋開通等，套用足球術語是「黃金機會」，但一句到尾，最重要是戒驕戒躁並有危機感，應對新形勢及新問題，否則港府高官只顧沾沾自喜，隨時風光一時，最終撼頭埋牆。