中紀委國家監委網站最近公布了十九屆中央第一輪巡視整改情況，其中引人注意的內容是，在廣東省巡視整改通報中，新增「裸官」問題被提出，顯示儘管中共十八大以來中央高壓反腐，並全力海外追逃追贓，卻未能阻止官員及親屬移民海外。



根據廣東省巡視整改通報，廣東省曾被中央巡視回頭看通報中述及「上次巡視反饋的部分問題仍未整改到位」，其中包括裸官仍有新增問題。對此，廣東開展裸官問題專項整治。目前已完成對二○一四年專項治理後至去年底新增裸官處理情況「回頭看」，並全面深入排查今年以來新增裸官情況，對配偶子女不願放棄國（境）外身份的均作出了崗位調整。今年以來新增裸官中存在隱瞞不報問題的，均按要求作出組織處理並移交紀檢監察機關進行紀律處分。



不僅是廣東省有新增裸官，商務部近日在巡視整改通報中提出「嚴格幹部選任和管理」，其中提到加大對裸官、因私出國（境）管理等重點領域的監督檢查，發現落實管理責任不力的將嚴肅問責；加大對駐外經商機構管理力度；加強紀律教育和執紀監督，對商務部派出的駐外幹部依照職責權限從嚴執紀。顯然，商務部系統亦有新增裸官問題。



根據《黨政領導幹部選拔任用工作條例》規定，裸官就是指幹部的配偶移居國外，或是沒有配偶，子女均移居國外的幹部。一四年五月，中央赴各地巡視組的反饋意見整改情況通報中，安徽和廣東通報中均直接使用裸官一詞，這是官方文件首次出現該詞。



早在四年前，廣東摸底調查全省裸官後公布了一組數據：共二千一百九十人，其中市廳級幹部二十二名，處級幹部三百零一名，科級以下幹部一千八百六十七名。最終，有八百六十六人因拒絕家人回來而接受崗位調整處理。這組令人震驚的數據引起外界對裸官的關注，但實際數字應遠不止如此。



全國裸官究竟有多少？中央黨校教授曾透露一組數據稱，從一九九五年到二○○五年，有一百一十八萬官員配偶和子女在國外定居。中國社會科學院早前發布的《法治藍皮書》曾引述調查數據稱，近四成公職人員認為配偶可以擁有外國國籍，接受調查的省部級、司局級和縣處級公職人員，超過半數認可子女擁有外國國籍或者外國永久居留權。同時，認可不得擁有外國國籍或外國永久居留權選項的，省部級高官比例最低。



當然，裸官不一定是腐敗分子，但從查處案件結果來看，確實有部分腐敗分子是裸官，而且腐敗可能更嚴重。例如周永康、薄熙來等前黨政要人的子女都曾移民美國，郭伯雄、徐才厚等軍中大貪的子女也曾在海外生活。網上曾流傳視頻，指不少內地高官及軍方將領存巨額資金在美國，家人親屬亦移民美國，並以離婚作為掩飾手段。相關視頻雖無法獲得官方證實，但似乎並非空穴來風。



中國裸官氾濫成災，這些人身在漢營心在曹，表面是正人君子，實則是利欲熏心，台上口口聲聲忠黨愛國為人民，暗裏卻營私舞弊，千方百計鋪定後路，一旦形勢不妙就溜之大吉，到國外與家人團聚，繼續逍遙快活，這樣的例子數不勝數。



最令人擔憂的是，美國等西方國家竭盡全力遏制中國崛起，那些子女、家眷乃至資產都在西方國家作「質子」，當中若有參與制訂以及執行國家決策的官員，本身立場就令人存疑。顯然，中紀委清理裸官，更重要的是將那些擁有大權的裸官挖出來，尤其是省部級以上的裸官，由此確保政治安全。而杜絕裸官的最有效手段，恐怕仍然是官員財產公示這一陽光法案，不過目前看來，該法案在內地面世依然遙遙無期。