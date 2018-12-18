功夫茶：客似雲來誠好事　最怕福兮禍所伏

旅遊業係無煙工業、環保工業，無論係北韓領袖金正恩，定係新上任嘅高雄市長韓國瑜，都將發展旅遊業列為優先策略，尤其香港產業結構單一化，四大經濟支柱搖搖欲墜，想唔靠旅遊業發圍都唔得。特衰政府都係咁諗，弊在乜都唔想做，淨係食旅遊業老本，至怕愈多旅客訪港，愈多矛盾湧現，只會令香港更加臭名遠播嘅咋。



財爺陳茂波近日喺網誌懶叻咁話，受惠於高鐵及港珠澳大橋開通，十月份訪港旅客人次超過五百八十萬，預計全年旅客量超過六千萬人次，打破一四年以來嘅最高紀錄咁話，佢仲賣花讚花香，力谷出年落成嘅蓮塘/香園圍口岸，又話興建中嘅機場第三跑道，可以帶動更多旅客訪港，講到口水花四濺好自High咁款。



其實，凡事有好嘅一面，就必然有壞嘅一面，客似雲來固然係好事，但如果相關配套設施跟唔上，盞製造矛盾嘅啫。前幾年就係因為遊客太多，香港消化唔到，卒之激到怨聲載道，更有人「驅蝗」趕客，搞到遊客聞港生畏，裹足不前，旅遊業盛極而衰得番半條人命，呢排社會氛圍正常番，旅遊業總算叫做見番啲曙光。如果港府唔識吸取教訓，喺基建及分流旅客方面冇妥善安排，隨時歷史重演嘅咋。



有辦你睇。一波三折嘅港珠澳大橋終於開通，吸引大量觀光客，但因為配套設施天殘地缺，巴士接駁供不應求，逾千人大排長龍等巴士有之，如廁排隊二十分鐘有之，垃圾遍地有之，問你點頂？所謂「世界新七大奇迹」就冇嘞，世界級笑柄就有之。



仲有，港府狂掟逾八十億興建嘅啟德郵輪碼頭，至今啟用五年，但每逢有郵輪泊岸，例牌上演遊客塞爆碼頭，等車等足兩個鐘至出到市區嘅奇景。至於同碼頭配套嘅商舖，十室九空，客到時逼爆，冇客時拍烏蠅。港府連交通接駁咁簡單嘢都搞唔掂，波叔仲話未來可以推出更多「郵輪+大橋遊」吸引旅客，好心「獻醜不如藏拙」喇。



即係咁，呢個世界冇絕對公平，有人歡喜有人愁，旅遊相關行業就話有錢落袋啫，但未必人人即時受惠，大多數市民唔止行街搭車逼咗、出街食飯買嘢也貴咗，話冇怨氣就假。你知喇，香港地品流複雜，始終有啲人唯恐天下不亂，巴不得中港兩地人民老死不相往來，佢哋肯定藉機煽風點火，製造事端，激化矛盾，官老爺準備好未呀？



一句到尾，禍兮福所倚，福兮禍所伏。港官冇嘢叻，最叻化神奇為腐朽，旅客人次創新高係好事定壞事，大家不妨放長雙眼。