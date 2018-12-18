世界視線：圍牆爭議續發酵　特朗普腹背受敵

美國聯邦政府資金將於本周五用盡，總統特朗普威脅若民主黨不批准五十億美元興建圍牆的款項，將不惜讓政府「斷糧」停擺，屆時數十萬政府僱員將被迫休假。如今特朗普及民主黨各不讓步，前者企硬要求五十億美元，後者僅允批十多億美元，而且圍牆亦大幅縮水為圍欄，僵局難解下，政府停擺的陰霾揮之不去。



民主黨反對興建圍牆一以貫之，加上特朗普先把話說得太滿，在競選期間多番強調建牆費用由墨西哥政府買單，如今再來向國會要錢，民主黨人橫加阻撓，順理成章。本來，國會要到明年初才換屆，共和黨在眾議院內仍有議席優勢，理論上可趕搭尾班車，強行通過「圍牆版」的預算案，問題是，共和黨內部對總統以政府關門作政治要挾反感者大有人在，預算案能否順利在眾議院過關，沒有人說得準。



首先是那些即將退休或放棄連任的共和黨眾議員，他們當中很多人已經收拾行囊，最近幾周的投票已不斷有人「開小差」。事實上，這些議員不少是堅定的反特派，皆因黨內主流不容才無奈求去，如今要徵召他們回來為特朗普打一場捍衞戰，無異於緣木求魚。最諷刺的是，對於政府停擺危機，特朗普滿不在乎，按照原定計劃前往佛羅里達州海湖莊園度其聖誕長假，令支持他的共和黨人情何以堪。



狂人在圍牆問題上蠻幹到底，有悖於主流民意。根據最新民調顯示，大多數受訪者認為總統有責任在相關問題上作出妥協，以維持政府正常運作；而大部分共和黨國會議員亦心知肚明，政府一年內兩度停擺（對上一次在今年一月），而總統又表示對停擺「感到光榮」，選民的怒氣將由整個共和黨來承受。其實今年共和、民主兩黨在預算案上的協調做得不錯，豈料總統臨門一腳出來攪局，令不少共和黨人感到沮喪。



當然，政府停擺對狂人來說，可能是「求仁得仁」，一來可轉移通俄調查的視線；二來跟民主黨死磕到底，又可鞏固最堅實的支持者，可謂一石二鳥，哪怕是建立在黨內同志的痛苦之上。