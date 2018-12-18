神州觀察：揪出省級保護傘　掃黑除惡仍路遙

有黑惡勢力的地方就有保護傘，因為黑的始終是黑的，惡的始終是惡的，若沒人在背後撐腰保護，他們不可能招搖過市，橫行無忌。隨着內地掃黑除惡專項鬥爭的深入開展，被揪出的「保護傘」層級亦愈來愈高，顯示消除黑惡勢力仍然任重道遠。



湖南常德市中級法院日前公開審理一批涉黑惡組織犯罪案件，揭發背後獲省、市兩級公安機關領導充當保護傘，該位省級領導就是湖南省公安廳原副廳長周符波。中紀委國家監委於今年十月曝光了五宗涉及保護傘的典型案例，當中囊括了省市縣鄉村五級政府官員，周符波亦赫然在列，並被指是其中級別最高的保護傘。



眾所周知，內地自年初展開掃黑除惡專項行動，深挖黑惡勢力保護傘，種種動作都屬反腐敗鬥爭的延續，但該行動主要還是針對基層「蒼蠅」，連月來不斷剪除地方惡霸的同時，亦打掉了一批批基層保護傘，百姓對此拍手稱快。雖說反腐敗老虎蒼蠅一起打，但始終「老虎」數量有限，而「拍蠅」的震懾力又不足，尤其被揪出的省廳級保護傘並不多見，將目標轉向中間的「豺狼」、「狐狸」顯然更能順應形勢需要。



而黑惡勢力愈是猖獗的地方，其背後的保護傘肯定能量更大，造成的社會破壞力亦更甚。正如涉及本案的黑老大為惡地方十多年，又放高利貸又開賭場，乃至暴力討債、敲詐勒索等惡行不斷，仍可為所欲為，有恃無恐，無非是背後有省公安廳高官為其撐腰。事實上，類似行為在內地比比皆是，尤其是絕對權力無法得到有效監管的情況下，長官意志代表一切，下級單位縱然有心打擊黑惡，勢必處處遭到掣肘。



內地官場黑暗，腐敗弄權之風盛行，任何層級的官員都有可能淪為黑惡勢力的保護傘。就以本案來說，除擁有省廳這把「大傘」，還得到湖南省紀委原副書記、長沙市公安局原副局長、長沙市原宣傳部長等官員縱容庇護。更諷刺的是，該案雖被公安部列為掛牌督辦的要案，惟涉案黑老大仍能以重金策反看守所警員並一度逃脫，在在證明內地官黑一家、警匪勾結之說絕非虛言。



內地官場上下沆瀣一氣、狼狽為奸，成為深入展開掃黑除惡工作的最大挑戰，當局能否將專項行動進行到底，實在令人懷疑。誠如當局一再強調的反腐敗要永遠在路上，絕對算得上是有先見之明，因為腐敗一直在路上，若不徹底根除，就是春風吹又生。



值得一提的是，在剷除黑惡勢力及其保護傘的問題上，香江府衙更是雷聲大雨點小，無所作為，甚至有警隊高層包庇「上海仔」之流，主動通風報信，任由南亞假難民為禍全港，可說比內地政府更加不濟。