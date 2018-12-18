正論：天之驕子落凡塵　青年問題豈無因

一國兩制能否維持「五十年不變」尚屬未知之數，但大學畢業生初入職場的第一份收入三十年不變，已是不爭的事實，如果同回歸時的大學生收入水準比較，更是不升反跌。政治是經濟的集中表現，年輕人怨氣很大，青年問題之所以成為問題，也就不難理解了。



有團體調查比較過去三十年不同世代大學生的收入狀況，結果令人氣餒。一九八七年的大學生初入職人工平均數為一萬三千多元，一九九七年升至近一萬六千元，到了二○一二年跌至約一萬三千元，這是調查以來的最低數字，去年雖然回升至一萬四千多元，但相比二十年前還低一千多元。考慮到香港過去二十年的通脹升幅尤其是樓價狂飆，說如今大學畢業生的實質收入比二、三十年前勁跌一半，一點都不誇張。



相比台灣大學生工資長期維持在「6K」不變，香港大學生初出茅廬的收入水平雖然比台灣稍微好一點，但同樣是幾十年不動如山，香港與台灣在這方面堪稱難兄難弟，這就難怪兩地年輕人都變成「憤怒鳥」，並由以前的政治冷感變成政治活躍分子，主導了近年的大型政治運動，譬如台灣有太陽花運動，香港就有佔領行動及旺暴；台灣新世代被稱為「自然獨」，而香港的大學校園則淪為港獨的大本營。



大學生初入職收入原地踏步，遠遠落後於通脹及整體經濟發展步伐，昔日的「天之驕子」跌落凡塵，反映的是知識貶值，文憑不再吃香。究其原因，香港產業基礎單調，不是炒樓就是炒股，高技術職位增長放緩，導致愈來愈多高學歷人士被迫從事低技能工作，去年更達到近十八萬人，創下歷史新高。高學歷人士與低技能人士不僅在職場競爭，雙方亦爭奪社會資源及福利，根據政府統計數字，三十歲以下的公屋申請者中將近一半擁有大專以上學歷，這是個人的悲哀，更是香港的恥辱。



高學歷人士申請公屋常被視為沒出息，有人建議他們降低消費，增加積蓄以置業。其實，有頭髮沒有人願意做瘌痢，年輕人就那麼點工資收入，不管如何節省，哪怕像蟬那樣餐風宿露、不吃不喝，也難以儲足上樓的第一桶金。近日有人在深水埗撒錢引來大批人士爭搶，招來不少非議，說到底不就是人窮志短、整個社會墮落嗎？



有人撒錢，有人搶錢，這一幕恰恰是病態社會貧富懸殊的體現。香港是千萬、億萬富翁最密集的城市，港府更是富得流油，區區一個問責官員的收入高過世界大國領導人，但與此同時，香港窮人數量不斷增加，在職貧窮、長者貧窮問題持續惡化，大部分年輕人無法上流，只能下流，成為社會不穩定因素，也是香港可持續發展的最大隱憂。



說甚麼不重要，重要的是做甚麼，港府高官近年不斷強調重視年輕人問題，卻不關心他們的煩惱，不解決其實際困難，如今將一切寄望於大灣區，這根本就是推卸責任。