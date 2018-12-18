在軟硬件方面，香港正趨於落後。上世紀六十年代香港與日本競爭，現在早已全面落後於日本；七、八十年代香港還領先新加坡、南韓，今天也瞠乎其後。



香港一直自誇的是自由制度。一方面香港是一個城市，自由港的制度容易落實；另一方面，單是自由港制度在廿一世紀已不足夠推動經濟發展，此所以新加坡超越香港多年，靠的不是自由港，也不是金融開放，而是政府在人才、科研知識、先進產業乃至民生方面的大投資。香港在中英談判之後三十多年來的特色，是政府的守財奴政策，積累儲備而不投資改善市民的生活和增強未來的競爭力。香港落後，這是無可否認的事實。香港有中國這個巨大優越因素，竟在軟硬件方面落後於後進的工業國家，本來便是不可思議的怪事，但無論如何，香港不可能甘於落後，要重新趕超，特別是面對眾多後進工業經濟體的競爭，香港需要新的發展方法。



這個方法按照近二、三百年的趕超經濟（包括德國、日本、南韓、以色列等），都必須政府加強介入經濟，用公帑和政策創建各種經濟增長的條件。美國在二戰後至六十年代趕超歐洲，一是靠轉移德國科學家和科研條件；二是龐大的公帑投資；三是國防部作為主導。香港不易倣效德國、新加坡，但至少要改變政府缺知識、不作為的毛病，需要專家治港而不是政務官治港；需要大量投資，填補基建、人才和制度上的缺口，而不是減稅派錢、花錢作公關式的包裝，或簽沒有後續的協議。