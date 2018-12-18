中國改革開放四十年，也是香港憲政地位和時代命運發生重大轉變四十年。前二十年，中國走上改革開放、以經濟建設為工作重心之路，決定在深圳設立經濟特區，引進外資，就預示着內地和香港的發展將發生深遠的關係。上世紀八十年代中英談判香港前途，中國決定九七年收回香港，實施一國兩制、港人治港、高度自治，五十年不變，香港的憲政地位翻到歷史新一頁，香港的管治進入中國社會主義的國家體制，中央授權港人治港、高度自治。



《中英聯合聲明》簽署，香港開始了「保持繁榮穩定、政權順利交接」的過渡期。中國內地的改革開放也「摸着石頭過河」，向香港學到了許多東西。從決定收回香港、制訂一國兩制大政方針，到香港進入過渡期，到九七年政權順利交接，到保持香港社會穩定、經濟繁榮，這些決策都在中央推動改革開放、治國理政的「全國一盤棋」的考慮之中。



前二十年，中國發展很快，改革開放全面深化，為中國更廣闊更高速的發展做好準備。前二十年，香港也因中國巨大市場的開放近水樓台，完成了經濟轉移，大大提升了服務業，財源廣進，樓市股市齊升，經濟壯旺。



九七後的二十年，中國經濟一飛沖天，展現了「社會主義政治體制和資本主義市場經濟相結合的創新發展模式」的巨大力量，不但把資本主義的香港比了下去，也把西方和美國比了下去。形成對比的是，回歸後的二十年，香港試圖在政治制度上爭取資本主義的民主普選，反對派把矛頭指向社會主義一國和中央，經濟、民生、社會問題無不大搞政治化，亂象叢生、管治失序、發展停滯、社會撕裂、港獨冒頭，這充分表明，今時今日在香港爭取西方式的甚麼「真普選」已不合時宜，負面作用極大也。