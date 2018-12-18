早前審計報告力數香港電台多宗罪，包括收視率奇低、製作成本高、不斷「炒冷飯」重播、營運表現欠佳、外購節目程序不當等等，可謂千瘡百孔，臭不可聞。對於這樣一盤爛帳，立法會帳委會理應即時介入調查才對，畢竟港台每年耗費十億元公帑，絕非小數目，但奇怪的是，建制派要求調查港台，反對派竟推三阻四，並企圖以其他議題轉移視線，他們到底有何難言之隱？



不近情者多藏奸。反對派平時拿着雞毛當令箭，對政府窮追猛打，對浪費公帑行為從不放過，唯獨對港台爛帳視若無睹，不僅阻撓調查，甚至連批評一句也欠奉，這說明甚麼？說明他們心裏有鬼。港台充當反對派喉舌，反對派反過來包庇港台，說好聽點叫互相利用，說難聽點就是狼狽為奸。



港台作為政府部門卻專跟政府唱反調，節目充滿政治偏見，陰陽怪氣、煽風點火，導致收視率長期不振，民意強烈要求立法會介入調查。反對派政客不分是非，盲目護航，將自己置於民意對立面，只能連僅餘的一點點政治誠信也賠掉。



最荒謬的是，有反對派政客竟然倒果為因，將港台節目收視率低歸咎於缺乏資源，要求政府提供合理及足夠資源，以免浪費珍貴頻譜云云。這不是開玩笑嗎？港台每年經費逾十億元，難道還嫌揮霍不夠？多隻香爐多隻鬼，港台早已完成歷史使命，再也沒有存在價值，與其丟人現眼，不如關掉算了。塵歸塵，土歸土，香港電台早就應該送進歷史垃圾堆了。