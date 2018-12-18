又到即將發表財政預算案的時候，上次財爺陳茂波派糖派到天怒人怨，愈補愈漏，愈拾愈遺，合資格市民至今還未領到那四千元，港府辦事效率已不止低下，直情低能。看鄰埠澳門，儘管政府施政同樣無能，但勝在年年派錢，呢頭講嗰頭到手，而且人人有份永不落空，單是這一點，港府已望塵莫及。



最近先後有多位行會成員吹風，指港府今年財政盈餘大減，只及上年度的三分之一，即四百多億元，預料不會大派錢云云。過去鬍鬚曾擔任財爺，最喜歡玩低估收入、高估支出的伎倆，年年高喊狼來了，結果年年庫房滿瀉。如今換了陳茂波，不再自己出口了，靠建制派幫忙唱淡，做好期望管理風險，到預算案發表，即使再次守財奴上身，也不會像上次被罵個狗血淋頭那麼慘情。姑勿論如何，庫房收入大縮水又好，盈餘大減也罷，都不是港府不作為的藉口。要知道，收入減少不代表沒有收入，何況本港還有萬億元財政儲備，根本無資格喊窮。尤其是一講到填海造島，港府永遠不會喊窮，如果利民紓困的措施才守財奴上身，不激起社會反彈才怪。



事實上，香港社會問題千頭萬緒：經濟發展苦無出路、競爭力每況愈下、房屋問題尾大不掉、安老政策天殘地缺、教育資源僧多粥少、醫療政策千瘡百孔、貧富懸殊愈演愈烈……這些問題全部需要財力解決。說到底，港府無能已令市民滿肚子氣，如果連派糖甜一甜嘴巴也沒有，民怨只會更大。