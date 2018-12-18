華為堪稱中國最低調、最神秘的企業之一，而華為副董事長孟晚舟同樣低調，在華為工作二十多年卻沒有多少人知道她是太子女。孟晚舟在加拿大被捕轟動全球，幾乎一夕之間，「天下無人不識孟」，她也成為中國的「民族英雄」，相信「孟晚舟」、「任正非」等字眼是近日互聯網搜尋的最熱門詞匯，華為亦因此成為全球最知名亦最受爭議的企業。



木秀於林，風必摧之。美國指控華為與伊朗做生意、違反美國法律，其實傻子都看得出，華為之罪在於其太優秀，事實上，華為不僅是全球僅次於南韓三星的第二大手機製造商，以及全球最大電訊設備供應商，更在第五代流動通訊技術研發中佔據全球領先位置。美國人發明了互聯網，制訂了第一代至第四代流動通訊的技術規則，但下一代技術規則很可能由華為制訂，這令做慣了霸主的美國人接受不了，為了打擊華為而不惜出動下三濫手段。



美國以「國家安全」為藉口抵制華為，拘捕華為高管，更要求其全球盟國跟進封殺，澳洲、新西蘭、法國、英國、德國等紛紛加入全球反華為大聯盟，令華為處境維艱。



但從另一個角度看，美國組成國際聯盟合力對付華為，這不僅是西方喪失自信心的表現，也是對華為的讚賞，對中國高科技能力的肯定，應了那句中國古語：不招人妒是庸才。