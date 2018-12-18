昨日，本欄談論英國脫離歐洲聯盟問題，公投決定脫歐後，不少人後悔，愈來愈多聲音要求重新投票。今日繼續討論這話題，但換個形式，我以半認真、半說笑的態度寫，讀者諸君也該以同等態度看，假如看到不合意的，不須動氣，更不必吐槽。



潮流愛說高端人口與低端人口，大抵選民中也有高端智慧與低端智慧之分。以往低智慧的人普遍有自知之明，不懂分辨優劣賢愚，就會以高智慧者為馬首是瞻，人家怎樣選擇，自己跟隨便是。如今世界變了，自知低智者已近乎不存在，人人都以為自己高端，弄得社會亂象紛呈。



低智者雖然不覺得自己低，但其實仍然是低的；等於很多傻子不會認為自己傻，不過事實上他還是傻的。教育普及化無助於提升民智，甚至低智者佔的比例可能較以往更多，因為人們的「我執」、「我相」比從前更重，終日活在自己的世界中看事物，故更難看清真象。民主制卻是不分高智、低智，一律一人一票，當今愚者漸多，選舉結果自然會經常弄出問題，選民選完便後悔，脫歐公投就是例子。



據說，有知識、有地位的人超過九成支持英國留歐，與公投結果相反，高智者如索羅斯、霍金、碧咸等俱擁護留歐，大部分選民卻不跟隨智者的抉擇，才弄到今日的田地。碧咸不過是足球明星，他也能算是高智者嗎？對呀，有專家估計過，他在高速奔跑時向隊友準確傳球的本領，神乎其技，智商之高應不亞於愛因斯坦。對此說是否認同，那是你的事，反正我是不敢質疑的。



美國總統特朗普能勝選，大抵也是得力於愚民當道，這是世界大勢所趨，你我皆莫之奈何！