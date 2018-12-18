前特首梁振英收取澳洲公司UGL四百萬英鎊一事，廉署日前發聲明指毋須進一步調查，律政司亦詳細解釋沒有足夠證據檢控梁振英。反對派卻糾纏不休，發起眾籌要「調查」事件的民主黨立法會議員林卓廷稱，律政司沒有尋求獨立法律意見，令人懷疑偏頗。本身並非立法會司法及法律事務委員會成員的他又聲稱，已去信委員會主席梁美芬，要求律政司司長鄭若驊到委員會解釋不檢控梁振英的法律理據，及為何不尋求獨立法律意見，否則會向對方提出不信任動議。



多名法律界人士反駁，指律政司不會每每尋求獨立法律意見，本港的貪污及公職人員行為失當案例已經足夠，根本毋須再聘請海外律師提供海外案例的意見。



根據《基本法》第六十三條，即「香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉」，檢控官必須根據法律，搜集充足證據，並在專家提供法律意見下作出檢控，檢控與否只會建基於證據，並兼顧公眾利益，過程不應受到任何干預或影響。作為議員的林卓廷干預律政司的檢控工作，是知法犯法。



法律界人士指出，基本上律政司只會在香港沒有相關判例時，才會聘請海外專家，否則不會就檢控尋求獨立尤其是海外的法律意見。就公職人員行為失當罪，上訴庭以至終審法院都已作出詳細解釋，根本沒有需要外聘海外大狀。



負責檢控工作的律政司已說明沒有足夠證據指控梁振英「涉貪」，當局今次的做法是負責任地承擔了一個決定。