一則關於「美國夢」的新聞，看了叫人唏噓。話說危地馬拉七歲女童卡爾月初非法進入美墨邊境，被美國邊境人員拘留期間死亡。女童的母親表示，女兒希望赴美長大後能寄錢回危地馬拉，撐起貧困的一家。卡爾由父親帶着，本月一日由危地馬拉出發，跋涉三千二百多公里，兩父女與一百六十多名非法移民，本月六日在新墨西哥州向美國邊境官員自首，卡爾卻在本月八日離世。卡爾原本盼望能在美國找到工作展開新生活，但她的「美國夢」很快便幻滅！



特朗普上台後一直在收緊移民政策，日前他在白宮接見參議院民主黨領袖舒默和眾議院民主黨領袖佩洛西，爭取國會撥款五十億美元興建美墨邊境圍牆，三人的會談充滿火藥味，更在鏡頭前公然爭吵。



在美墨邊境興建圍牆堵截非法入境者，是特朗普的競選承諾，惟因為民主黨反對而進度緩慢。狂人一再威脅，倘民主黨繼續反對撥款，會不惜讓政府停擺。



事實上，難民問題困擾歐洲多個國家，例如德國，它起初做「大好人」，收留過百萬難民，結果出現不少社會問題，如強姦、搶劫等，總理默克爾因此備受批評，並賠上原本高企的民望。而最近比利時抗議政府簽署聯合國《移民問題全球契約》的示威演變成警民衝突，正正反映移民問題衍生的社會困局，成為各國元首不得不認真考慮的棘手難題。



特朗普收緊移民政策不能說錯，只是經常把「民主、民權」掛在嘴邊的美國，對待難民卻太不人道，今年四月至六月，由於狂人的「零容忍」政策，二千多個家庭在美國邊境被拆散，數千名兒童被關押在聯邦政府機構，而他們的父母被送進監獄。這樣把年幼的兒童強行與其父母分隔，讓幼童無助的嚎啕大哭，美國的「民權」有多少含金量？「美國夢」對多數難民而言，活脫脫就是噩夢！