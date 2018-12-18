深水埗日前「天降橫財」，民眾爭相哄搶，爬窗、爬港鐵站、搶別人手上的錢，沒有最瘋狂，只有更瘋狂，一幕現代版「群狗爭骨」於焉上演，據說連日本電視台也報道此事，香港再度醜出國際。



有人猜測撒錢人是為虛擬貨幣生意做騷博宣傳。有人計過數，即使是撒一千張「紅衫魚」，也只不過十萬元，卻換來萬人空巷哄搶的「奇景」，全港各大小傳媒更是連篇累牘爭相報道，「幣少爺」大名一時間無人不識，令人想起早前參選台北市長的一位怪客，人家一本正經闡述政綱，他卻大談蜂蜜檸檬如何有益健康，引發另類話題，足以寫入行銷學的教科書。分別在於撒錢人惹上官非，「幣少爺」分分鐘淪為「弊少爺」而已。



撒錢人除了博宣傳，相信亦想過一下「救世主」的癮，就是一把魚糧撒到池塘，看着魚兒搶食那種感覺的十級加強版。當然，一個巴掌拍不響，人必自侮而後人侮之，甘願為了區區數百元，𢱑爛塊面，不顧身份，其人格大概也就只值那個價錢。難為有些香港人還有臉恥笑內地人乜都搶一餐，人家搶完便跑，逃逸速度比較快，鮮有聽聞被官府抓；年前本港鬧市有解款車「跌錢」，有拾金不報者判囚，豈料今次還是有人不懂吸取經驗教訓，照搶不誤，結果當場斷正，被差大哥沒收，搶也搶得比人笨，簡直是一百步笑五十步。



話又說回來，派錢搶錢皆出於自願，說到底一個願打一個願捱；特區政府坐擁金山銀山，肥到着唔到襪，市民千呼萬喚，石頭裏卻硬是鑽不出血。財政預算案即將出爐，有行會成員疑似放風，稱政府今年盈餘較去年大減，相信不會「大派錢」，而只會「精準扶貧」。倒想問一問，「擾亂公眾秩序」跟「點燃公眾怒火」之間，誰比誰更不該？