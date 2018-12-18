四名香港人在菲律賓被控藏毒罪成，判囚終身。有協助四人的立法會議員指出，被捕港人堅稱無辜，又引述他們指菲方在第一次搜袋時並無發現，警員其後將四人帶離房間，在第二次搜袋時搜出毒品，遂對四人作出檢控。



坦白說，四人究竟有罪無罪，只有他們與辦案的菲方執法部門最清楚。問題是，若此案發生在香港，這種搜證上的灰色地帶，會否被辯方以「疑點利益歸於被告」作抗辯理由，從而打甩控罪，也未可知。但有一點可以肯定，沒有港人可確保自己到菲國或其他國家旅遊、公幹時，不會遇上同類事情。明乎此，則會明白此案為何值得港人關注。尤其此案並非孤例，港人鄧龍威十八年前在菲國被指藏毒，判處終身監禁，港府直到今年八月去信菲總統杜特爾特，才取得鄧當年的入境紀錄，發現菲警方聲稱監視鄧龍威期間，鄧根本未入境。菲警方辦案的「大膽假設」，遇上了港府的凡事拖拉，誰敢保證沒有下一個倒楣的港人遭殃？



諷刺的是，港府對於有港人在外地可能身陷冤獄愛理不理，不正好是一面照妖鏡嗎？眾所周知，律政司手握檢控權，卻對漢奸黎去年「六四」粗口辱罵兼恐嚇東方報業記者，拖拉十八個月不提告，在政治黑金案又以「證據不足」來放生，佔中案則以「證據太多」來放水。但凡漢奸洋走狗反對派，統統有保護傘由頭笠到落腳，反觀涉及愛國愛港者的案件，判決總是從速從嚴，「反中亂港招財進福，愛國愛港一仆一碌」就是香港的主旋律。在司法大細超、黑箱作業之下，香港也無法治可言。有人說菲方判決有值得質疑之處，香港的司法亂象何嘗不令人心寒？