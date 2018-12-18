民間社會無奇不有，深水埗一連兩日「天降橫財」，先有人在天台撒大疊一百元鈔票，惹來市民瘋搶，場面混亂，幸好無人因此而受傷。事有湊巧，被指是「天降橫財」幕後搞手的「幣少爺」，口說「撒錢單嘢唔關我事」，另一邊廂又駕駛跑車到深水埗，手持一批現鈔派錢，警方事後以涉嫌在公眾地方擾亂秩序把他拘捕。



對於「幣少爺」疑主導「天降橫財」行為，背後的動機及目的為何，一切留待執法部門去跟進調查，可以肯定的是，「天降橫財」帶來兩個啟示。



第一，執法部門要高度關注類似事件會否再次發生，至少要加強情報收集工作，以防患於未然。深水埗兩次「天降橫財」事件，好彩都發生在白天，而且並非鬧市，若然發生地點是旺角、尖沙咀，甚至是人多擠迫的中環，後果可能不堪設想。再者，平安夜、聖誕節及除夕倒數等日子臨近，若然「天降橫財」再次發生，市民哄搶事件重演，隨時發生「人踩人」慘劇，因此「不怕一萬，只怕萬一」，執法部門高度戒備實有其必要性。



第二，「天降橫財」惹來市民哄搶，某程度反映民情，就是市民現時生活在水深火熱之中，在「自己生活自己救」的同時，對於意料之外的幸運機會，亦會甘之如飴。因為觀乎近日政界流傳的訊息，明年二月財政預算案「大派錢」的機會渺茫，取而代之是針對性的利民紓困措施，弱勢社群在自救的同時，不希望「派糖」縮水，普羅市民亦不希望「被開刀」，為政者對此要擦亮眼睛，真正為民請命。



說到底，「天降橫財」事件看似在二十一世紀的香港是不可思議，但市民的反應側面反映他們的所思所想，政府高官對於「天降橫財」事件嚴正執法的同時，亦要剖析這個現象的背後，政府有甚麼具體措施或政策可回應市民訴求。