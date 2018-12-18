台灣大學將近一年沒有校長。台大選出具藍營色彩的學者管中閔為校長，民進黨政府教育部藉故不依法發聘，引起疵議。《大學法》第九條規定，公立大學最長應於十個月內遴選出校長，教育部卻讓台大超過十個月無校長，明顯違法。「拔管」醜聞亦是民進黨在九合一地方選舉慘敗的其中一個原因。



台北市長柯文哲表示，台大校長案對台灣傷害太大了，呼籲蔡英文政府「認賠殺出，讓管中閔上任」。民進黨前主席施明德今年四月曾發簡訊給管中閔，要他「挺住，若屈服，大學自治就壽終正寢」、「依舊堅定而優雅，不可以屈服，否則就是背叛理想」。台大校方對外聲明表示，堅持大學自主立場一貫不變，台灣高教發展也刻不容緩，期盼教育部尊重遴選委員會的獨立自主，盡速核定台大新任校長。



拔管風波，引起先後三批監察委員提案調查相關議題。監察教育文化委員會日前通過委員包宗和、仉桂美的調查報告，對教育部提出糾正。理由是教育部面對各大學校長遴選，適用法條標準嚴重不一，不僅有違大學自治精神，也斲傷政府信譽。這也是教育部因拔管案第二度遭監察院糾正。報告指出，大學自治屬憲法學術自由的保障範圍。監察委員諮詢十五位法政學者與現任、卸任大學校長，均認為人事自主當然是任何團體自治權的核心範圍，遴選校長之人事權自屬大學自治範圍。對於監察院認為教育部未核定台大校長是逾越憲法的監督適法性，教育部次長姚立德表示，教育部會尊重，但他強調，教育部絕對沒有違反憲法，對大學所做適法性監督，都是援以適當的法條。



歷史學家、五四運動學生領袖之一、曾任北京大學代理校長的傅斯年，是中華民國政府遷台首任台灣大學校長，他將北大的自由主義作風帶到台大；傅斯年說過，不許把大學作為任何學術外目的的工具。傅的老師蔡元培，一九一七年就任北大校長，採取「囊括大典，網羅眾家，思想自由，兼容並包」的辦學方針，使北大成為一所開創學術研究、思想自由風氣的高等學府。蔡認為大學教育有兩大弊端：一曰極端國民教育，使得受教育者遷就於政府的主義，「皆富於服從心、保守心，易受政府駕馭」；二曰極端實利教育，意思是把大學作為一個職業訓練所，所有人都是生產流水線上一個馴服的小零件，配合永續生產而永遠不發問，配合永續消費而永遠不要求答案。所以他主張「把學術的歸學術，把政治的歸政治」。



然而，台灣進入民主時代二十多年，歷經三次政黨輪替，蔡元培所說的受教育者遷就政府的主義，「皆富於服從心、保守心，易受政府駕馭」，根本不應該出現，為甚麼民進黨還是要蠻幹到底！台灣大學是一所崇尚自由的高等學府，台灣歷任民選總統都是台大校友，如今蔡英文卻因企圖復辟「黨國體制」，使台大選出的校長無法就任，撫今追昔，彷彿時光倒流。



選舉慘敗，但民進黨只問立場不問是非的態度不變，輿情一面倒的要求教育部根據台大遴選校長的結果，依法聘任管中閔，但由於蔡英文、賴清德仍未肯妥協，教育部長葉俊榮惟有以官腔回應，徒增民眾反感。最荒謬的是，民進黨代理主席林右昌對於「台大沒校長」問題，竟然點名台積電張忠謀很適合做台大校長，認為他是各方都可以認同的人選。大學校長都是經由校內民主程序遴選出來的，甚麼時候變了「由黨派任」？難道台灣大學是民進黨的「家當」不成？真是死不改悔！九合一選舉人民已用選票懲罰民進黨，如今正是幡然回頭、重新上路的時候，應該「認賠殺出，讓管中閔上任」，否則民進黨在一年多之後的大選會死得更難看。