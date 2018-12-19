世界視線：德國不堪重負　削減難民福利

聯合國日前通過《移民問題全球契約》，但以美國為首的十個國家拒絕簽署，加上意大利等六個國家要待國內進行更多討論後再作決定，凸顯國際社會應對難民危機存在很多矛盾，而即使是對待難民最「博愛寬容」的德國，收容難民也顯得有心無力。



在剛過去的歐盟峰會，除了英國脫歐問題備受關注，德國當局在峰會前夕宣布，放棄要求歐盟就成員國接收中東難民實施強制配額制度。自年前配額制提上歐盟議事日程後，不僅無助解決問題，反而令成員國之間更加分裂。波蘭、匈牙利等東歐國家堅決反對不在話下，英國前首相卡梅倫也以「配額制侵犯主權」為由加以反對。波蘭亦是以類似理由，拒絕簽署聯合國移民協議。



更有甚者，歐盟的配額制建議，儼然為歐洲各國反移民右翼政客提供「政治彈藥」，他們在近年的選舉中大打「難民牌」，大肆渲染「配額制」將令國家「淪陷」，從而撈取不少政治油水。意大利、奧地利及德國三國政府更組建所謂「意志軸心」，在難民政策上組成攻守同盟。



德國也是自身難保。接收難民帶來的龐大經濟、安全甚至民意壓力，已令德國透不過氣，總理默克爾甚至因所屬的執政聯盟在地方選舉中接連失利，宣布退出政壇。德國媒體日前報道，各州正計劃削減「二次難民」多達三分之二的福利。所謂「二次難民」，即那些已經在另一個歐洲國家申請庇護的難民。根據《都柏林條約》規定，無證難民在首個落腳的國家辦理申請庇護手續後，可在簽署申根協定的歐盟成員國自由出入，不少難民正是利用此一漏洞滯留德國。



令問題更加嚴重的是，按照規定，「二次難民」在滯留半年後，審查程序將全部由德國負責，加上德國政府的津貼冠絕全歐，自然吸引難民在當地「落地生根」，為此，德國甚至不惜恢復邊境管制。正因為「德國」嚴防死守令大批難民滯留西班牙等「前沿國家」，最終迫使相關國家同意遣返部分「二次難民」。所以說，胳膊畢竟擰不過大腿，在殘酷的現實面前，任何國家都必須作出抉擇。