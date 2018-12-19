正論：環保官僚玩市民　電力回購徒口惠

世上騙子有多種，祈福黨、「猜猜我是誰」或者冒充公安、入境處職員引受害者落圈套固然是詐騙，港府官僚志大才疏，施政虎頭蛇尾，同樣是欺騙，環境局推出的「上網電價」計劃因配套不足而大打折扣，最終變成玩殘市民，就是最新鮮熱辣的例證。



環境局與兩電簽署的新一份《管制計劃協議》中，規定兩電可以較高價格購買民間可再生能源，出發點無疑值得肯定。兩電證實，該計劃實施兩個月以來，一共接獲約七百個申請，可見民間反應相當踴躍。對計劃最感興趣的是在新界擁有貨倉或廠房的業主，因為擁有大面積的空置屋頂，可以安裝大發電容量的太陽能板，業內曾估算，投資全套太陽能板發電設施雖然耗費不菲，但以賣電每度三至五元計，大約五年可以回本，其後生產的電力就是利潤，如此一來，既有助環保，又有利可圖，這就難怪不少人磨拳擦掌。



然而，一心想向兩電出售可再生能源的市民很快就失望了。牌面上的原因是，兩電收購民間生產的可再生能源，需要將有關電力接駁至電網，偏偏目前的電網未能容納大發電容量，導致大部分申請個案僅獲批出申請容量的一成，譬如有能源企業向電力公司申請二百千瓦發電容量，最終只獲准二十千瓦；有村屋客戶申請二十千瓦，只獲批二千瓦；有人提出兩至三宗大容量發電申請，結果不是只獲批約一成的容量，就是被拒絕。既然電網容量有限，民間可以賣出的電量極少，投資回本變得遙遙無期，誰會做虧本生意呢？不少申請者只好打退堂鼓，港府美其名曰推動可再生能源，根本就是口惠實不至。



業界、立法會議員及環保人士批評「上網電價」缺少可行性，其實就是一個騙局，顯然不是無的放矢。須知目前市場電價是每度一元多，電力公司卻要以三元至五元的價格購回民間可再生能源，價格相差懸殊，對電力公司而言，小打小鬧、象徵性地收購一些應付港府，倒也無妨，但若大規模購回絕對是虧本生意，沒有誰會傻到將「上網電價」計劃當真。可以說，所謂接駁電網容量有限、配套措施不足、政府低估市民對環保的興趣云云，統統都是藉口，真正原因是民間可再生能源有機會擾亂市場，影響電力公司的利益。



簡單而言，民間有「經濟誘因」生產可再生能源，電力公司卻沒有「經濟誘因」購買這些能源，《管制計劃協議》有如無牙老虎，由此可見一斑。對於民間批評，環境局聲稱「了解到有個別申請下的可再生能源發電容量超出所在地區電網容量，電力公司會與申請者溝通並提出可行的電網接駁安排」云云，擺明又是一派官腔廢話。



環保是世界潮流，但港府欠缺承擔，不是將成本轉嫁於市民，就是轉嫁於商界，結果必然是適得其反，引發民怨。環境局葉公好龍，正是港府施政無能、擾民有術的縮影。