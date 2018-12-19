神州觀察：朱門依然酒肉臭　路上還有凍死骨

當今世界，若論最有錢的政府，則非中國莫屬，不但貴為全球第二大經濟體，還擁有穩定的經濟增長速度，以及龐大的外匯儲備。然而政府有錢不代表民眾有好日子過，大冷天還得靠燒柴火取暖，以致中毒死亡悲劇一再發生，世態炎涼可見一斑。



山東菏澤近日氣溫降至零下兩度，有村民難抵嚴寒以粟米芯燒火取暖，不料發生一氧化碳中毒意外，釀成六死悲劇，當中更包括兩名年幼姊妹，令人唏噓不已。事發後，當局一如以往表示高度關注，並要求各級部門加強宣傳引導，提高防範意識，排查安全隱患云云，無非又是些陳詞濫調，慣用的公關手段而已。



天寒地凍之下，連命都快凍沒了，還談甚麼自我防範，當局若真的有心，就該切實為百姓解決當務之急，更不必惺惺作態，次次都等事發後才瞎忙活。說來真是羞愧，當官媒鼓吹「厲害了，我的國」，當政府向其他國家大派禮包並豁免巨額債務的今天，仍有不少國人需要燒柴燒草禦寒取暖，彷彿生活在原始社會，叫人情何以堪。



而類似的悲劇又豈是一兩宗的偶發事件這麼簡單？每到入冬，因取暖而導致的不幸事件便會發生，現象從未改善過，且一宗比一宗悲慘，一宗比一宗令人心痛，當年貴州畢節五名流浪童就是因無處可避，才躲在垃圾桶內生火取暖，以致齊齊被焗死，事件至今仍叫人無法釋懷。當局為此做過多少預防措施，又該擔負起怎樣的責任？



不無諷刺的是，當局言必稱社會主義具有優越性，無論舊社會還是西方資本主義社會都是萬惡的，但這種生火取暖悲劇一再上演，所謂的優越性又將如何體現？正如當局推行的保暖措施，生硬地以秦嶺淮河為界進行劃分，多一點也不願負擔，甚至以城鄉為界，優先保障城市供暖，厚此薄彼，處處凸顯當局無膊頭無擔當，錢再多，也敵不過炎涼心態下的各種麻木不仁。



再拿時下的扶貧工作來說，目標不可謂不遠大，決心不可謂不堅定，但效果令人擔憂。不僅形象工程、數字扶貧等醜聞頻出，一些官員更上下其手，貪污挪用扶貧專款，中飽私囊，卻不知有多少人真正脫了貧。



都說取之於民便該用之於民，政府如此富有，無非是靠壟斷國有企業及繁重的苛捐雜稅等手段取得，GDP全靠百姓的貢獻，結果百姓仍要掙扎在貧困線上，繼續為溫飽問題受苦。反觀權貴階層從來不需為此擔憂，更甚者，他們還與民爭利， 當官的不但有特供，還將貪腐的錢供家人子女移民外國，揮霍享受；富人住洋房開豪車，錦衣玉食，甚至拿茅台酒當水喝，好一齣「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。