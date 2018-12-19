功夫茶：幣少派錢益街坊　港府獨惠假難民

當年金融風暴樓市跌到趴街，「子華神」曾經講過，如果老懵董能夠唔帶保鏢行入任何一個私人屋苑而能夠「全身而退」，會支持佢終身做特首。今時今日做番同一個實驗，「幣少爺」同「劏房波」拍埋一齊，邊條Poor guy打橫返出去，邊個有資格做終身財爺，相信畫公仔唔使畫出腸喇啩！



呢嗱，繼天台撒幣以及跑車派錢後，「幣少爺」尋日又有新搞作。佢老哥呢鋪明顯學精咗，向深水埗愛心茶餐廳老闆明哥捐出九萬幾銀購買飯飛，預計將有唔少基層街坊受惠。



冇錯，當街派錢搞到一片混亂，幾乎六國大封相咁滯，冇重演蘭桂坊人踩人慘劇，算係好彩，若果第時有人要承擔法律責任，只可以話咎由自取。之但係話又講番轉頭，倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱，好人好姐邊個想為咗幾張紅衫魚𢱑爛塊面吖，你估真係貪好睇咩？講到呢度，唔知大家仲記唔記得內地有個叫陳光標嘅「首善」，幾年前高調去紐約派錢，人做騷佢做騷，深水埗萬人空巷，紐約場面冷清，證明美國佬再窮都未去到不顧身世嘅地步。



唔講猶自可，一講把幾火，特衰政府明明富甲天下，卻硬係有本事搞到官富民貧，呢頭窮人數目有增無減，在職貧窮、長者貧窮問題不斷惡化，大學生初入職場人工三十年如一日；嗰頭搞假大空嘅「明日大愚」，幾千億掟落鹹水海，眉頭都唔皺一下，叫佢派錢還富於民仲慘過食咗佢隻車，聽講新一份財政預算案將會以盈餘減少為由，為下年度財政預算案閂水喉提供藉口，照咁睇嚟，幣少爺即使唔係羅賓漢，但肯真金白銀救濟窮人，實人做實事，好過班笨實官多多聲。



咁當然，話特衰政府一毛不拔又唔太公道，好似對班假難民咁，不知幾大方，庫房每年派十幾億公帑，管食管住管打官司，部分法官大人仲「為人為到底」，重金禮送假難民衣錦還鄉，只可惜中山狼始終係中山狼，養狼狗就預咗被咬心口，假難民恩將仇報，搞到香港雞毛鴨血都算嘞，尋日幣少爺落區，大批南亞幫居然仲好意思跟到實一實，高呼Money, Money，好似嫌着數攞唔夠，可見南亞兵團欲壑難填，根本養唔熟。



一句到尾︰不患寡而患不均，特衰政府對香港人算死草，對假難民鬼咁豪，市民唔㷫過辣雞就假。咪話功夫茶唔提醒波叔，繼續撳實荷包做孤寒財主，睇怕唔止「擾亂公眾秩序」咁簡單，而係「燃點公眾怒火」，因住爆大鑊吖！