港府要對一帶一路沿線國家居民來港提供方便，這是作為自由港、國際城市在國際新形勢底下的新策略。可是香港竟有人反對，並說會引來恐怖分子，這絕對是無知無理的妄言。以前批評內地旅客，理由是他們錢太多，擾亂香港的市場和社會，但這同樣是無知無理，反映出香港少數人憎人富貴嫌人貧的低劣心理，也夾雜着種族歧視。



要說恐怖分子，香港豈不是要堵截來自西歐、中東的國民；要說吸毒運毒問題，豈非要堵截來自南美的人士。美國部分地區大麻合法化，社會吸毒問題嚴重，也許便要阻止美國人來港。越南、泰國、緬甸、菲律賓及印度等南亞國家的人士可能會做黑工，所以不應讓他們來港。英國、美國的貧窮人口佔了兩成，故也不能讓他們來港工作或搶資源。若以上述的理由阻截來港者，香港恐怕只能閉關鎖港，把任何風險排除，卻可能防不了香港內部的反社會人士、狂熱的政治分子，乃至早被外國滲透布置在港的特務和搗亂分子。



按這樣害怕任何風險、以自保而排斥一切的心態，就如反對發展的所謂環保人士。香港要倒退到英國人宣揚的小漁村、小農村時代，把近百年的發展不是凍結起來便是破壞殆盡。這些憎人富貴嫌人貧的少數人，都還在享受着香港發展的好處，他們不是思想混亂、腦殘無知，便是別有企圖，追求另外的利益。每個社會都會有這樣的少數人，但香港的社會、政府、媒體為甚麼要重視他們，讓他們大放厥詞呢？